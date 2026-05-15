Yeni konsept mağazada...

Swarovski’nin İstanbul’un en prestijli lokasyonlarından biri olan Akmerkez mağazası, 10. kuruluş yıl dönümü Papermoon’da düzenlenen seçkin bir davetle kutlandı. Ahmet Eler’in ev sahipliğinde gerçekleşen gece iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Zarafetin ve kristal ışıltısının ön planda olduğu davette konuklar, keyifli bir akşam geçirdiler. Gecenin ev sahibi Ahmet Eler, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada markanın Akmerkez’deki on yıllık başarı hikayesine değinirken, heyecan verici bir gelişmeyi de paylaştı: Swarovski’nin dünyadaki en yeni perakende konseptiyle tasarlanan yeni mağazasının çok yakında Akmerkez’de kapılarını açacağını müjdeledi. Işıltılı geceye katılanlar arasında; Tuba-Nuri Develi gibi isimler yer aldı.