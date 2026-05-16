"Teknoloji konuşurken insanı kaybetmemek"

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan’ın yaratıcısı olduğu, teknoloji ve insan odağını bir araya getiren AI.SU video serisinin ikinci bölümü yayınlandı. Yeni bölümde, yapay zekânın küresel ölçekteki en önemli figürlerinden biri olan, Microsoft Araştırma Yapay Zekâ Sınırları Laboratuvarı Yönetici Direktörü ve Kurumsal Başkan Yardımcısı Ece Kamar ağırlandı. Sabancı Üniversitesi kampüsünden mezun olup dünya teknoloji devlerinden Microsoft’ta yapay zekânın geleceğine yön veren lider bir kadını ağırlamanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Melisa Sabancı Tapan, bölümün ardından kaleme aldığı yazısında teknoloji ile insan arasındaki kritik dengeye dikkat çekti. Yapay zekânın artık yalnızca bir teknoloji olmaktan çıkıp kararlarımızı, üretim biçimlerimizi ve varoluşumuzu şekillendiren bir yapıya dönüştüğünü vurgulayan Tapan, Ece Kamar ile gerçekleştirdiği sohbette can alıcı sorulara yanıt aradı. Sohbetin en güçlü felsefi zeminini yapay zekânın “bizler tarafından, bizler için” geliştirilmesi gerektiği fikri oluşturdu. Tapan, Kamar’ın samimiyeti ve derin birikimiyle yapay zekâyı teknik bir mesele olmaktan çıkarıp toplumsal bir sorumluluk olarak ele alışından derinden etkilendiğini ifade etti.