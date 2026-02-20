KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur futurebgroup ile birlikte yürüttükleri “Dijital Çocuk, Hibrit Ebeveyn” araştırmasının en çarpıcı bulgularını sosyal medya hesabından paylaştı. Ebru Timur, şunları söyledi: ''Araştırma bize çok net bir şey söylüyor: ‘’Alfa kuşağı tüketimi, öğrenmeyi, etkileşimi ve karar alma süreçlerini tamamen kendi ritmine göre yeniden şekillendiriyor’’. Dijital yoğunluk her ne kadar yaşamın merkezinde olsa da deneyim hâlâ çocukların dünyasında en güçlü dönüştürücü. KidZania deneyimi yaşamış çocuklar sahiplikten çok deneyime değer veriyor, sosyalleşmeyi dijitalin önüne koyuyor ve gerçek temasla öğrenmenin etkisini çok daha güçlü hissediyor. KidZania İstanbul olarak çocukların merakını, yaratıcılığını ve keşfetme kültürünü desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu yılki araştırmamızdan gelen önemli bir veriyle Ufuk Hanım’ın perspektifi daha da anlam kazanıyor: KidZania deneyimi yaşamış çocukların %48’si yapay zekâyı bir araç olarak aktif şekilde kullanıyor. Bu oran, geleceğin yöneticilerinin yalnızca dijital araçları kullanacağını değil; aynı zamanda kendilerinin bir “YZ ikizi” ile çalışacağı bir çağa adım attığımızı gösteriyor.