İstanbul Modern’de panoramik bir bakış...

Türkiye’deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata dair tematik bir anlatı sunmayı amaçlayan “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi, İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 19 Şubat 2026 Perşembe 09:53 Güncelleme: 19 Şubat 2026 Perşembe 09:53
İstanbul Modern’in yeni binasında fotoğraf alanındaki ilk grup sergisi “Panorama: Hayaller ve Yerler”, farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010’lardan itibaren ürettiği yapıtları yapıtları kapsamlı bir seçkiyle sunuyor. Müzenin birinci katındaki galerileri bir araya getiren sergi; düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri aracılığıyla, dünyayla kurduğumuz ilişkileri yeniden düşünmeye davet ediyor. Larissa Araz, İlgen Arzık, Emre Baykal, Silva Bingaz, Hasan Deniz, Umut Erbaş, Cem Ersavcı, Ece Gökalp, Cemre Yeşil Gönenli, Ege Kanar, Zeynep Kayan, Metehan Özcan, Yusuf Sevinçli, İrem Sözen, Selim Süme, Kerem Uzel, Begüm Yamanlar ve Cansu Yıldıran’ın çalışmaları, yerleştirmelerden hareketli görüntülere, yapay zekâ uygulamalarından arşivsel malzemelere uzanan çok katmanlı bir üretim çeşitliliği sunuyor. Sergi günümüz sanatçılarının fotoğraf ve hareketli görüntünün olanaklarını sorgulayarak bir yandan dünyada olan bitenleri yansıtırken diğer yandan yeni duygusal ve mekânsal imgeler inşa edebileceğini gösteriyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern’in artistik direktörü Çelenk Bafra ve fotoğraf küratörü Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergide müzenin küratöryel bölümünden Selen Erkal ve Şevval Yürüten görev aldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, serginin müze için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “‘Panorama: Hayaller ve Yerler’, yeni müze binamızdaki fotoğraf alanındaki ilk grup sergisi olma özelliğini taşıyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların son 15 yıl içinde ürettiği yapıtlar, günümüz dünyasında yaşanan toplumsal ve kültürel dönüşümlere hayaller ve alternatif görsellikler aracılığıyla yanıt veriyor. İzleyiciye nefes alabilecek ve yeniden düşünebilecek alanlar açıyor” dedi.

Onur AYDIN

