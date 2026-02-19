Davetler

“Sabrın Nakşı” sergisi...

Yıldız Holding, Ramazan ayını Türk-İslâm sanatının en güzel örnekleriyle karşılama geleneğini “Sabrın Nakşı” sergisiyle sürdürdü.

Giriş: 19 Şubat 2026 Perşembe 16:59 Güncelleme: 19 Şubat 2026 Perşembe 16:59
“Sabrın Nakşı” sergisi...

Yıldız Holding, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma hedefi doğrultusunda, her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği sergilerine devam ediyor. Bu yıl “sabır” temasından ilham alan ve Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde kapılarını açan “Sabrın Nakşı” sergisi, tezhip, kalemişi ve katı‘ sanatlarının üretim süreçlerindeki emeği, ince işçiliği ve manevi derinliği görünür kılıyor. Sergide, katı‘ sanatçısı Dürdane Ünver, tezhip sanatçısı Mamure Öz, mimar-nakkaş M. Semih


İrteş, katı‘ sanatçısı Safiye Morçay ile tezhip ve kalemişi sanatçısı Sevgi İrteş’in farklı teknik ve


üsluplarla üretilmiş 52 eseri yer alıyor. Küratörlüğünü Yıldız Holding Sanat Danışmanı E. Esra Göncüoğlu’nun üstlendiği “Sabrın Nakşı” sergisinde; tezhip, katı‘ ve kalemişi teknikleriyle bezenmiş hilye-i şerifler, âyet-i kerîmeler, dualar, şiir levhaları ve katı’nın minyatürle bir araya geldiği özgün kompozisyonlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ramazan ayının manevi iklimini sanat aracılığıyla paylaşmanın, Yıldız Holding için kıymetli bir gelenek hâline geldiğini vurgulayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü şöyle devam etti: “Yıldız Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi bir bütün olarak ele alıyor, kalıcı kültürel ve manevi izler bırakmayı sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. ‘Mutlu Et Mutlu Ol’


anlayışımızdan hareketle koleksiyonumuzdaki eserleri yıl boyunca Çamlıca kampüsümüzdeki


kalıcı sergilerimizde ziyarete açıyor, Türkiye’nin dört bir yanında sergiler düzenliyor, sanatı


toplumla buluşturma gayemizle sanatı ve sanatçılarımızı farklı vesilelerle desteklemeyi


sürdürüyoruz.

Sabrın Nakşı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler İstanbul Modern’de panoramik bir bakış...

Türkiye’deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata dair tematik bir anlatı sunmayı amaçlayan “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi, İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluştu.

Caddeler Ergene, kızıyla Etiler'de...

Yasemin Ergene, önceki gün kızı Emine Özilhan ile birlikte Etiler’de bir tırnak bakım merkezinden çıkarken objektiflere yakalandı.
Davetler “Sabrın Nakşı” sergisi...

Yıldız Holding, Ramazan ayını Türk-İslâm sanatının en güzel örnekleriyle karşılama geleneğini “Sabrın Nakşı” sergisiyle sürdürdü.

Davetler Erbil'in yaratıcı dünyası sinemada...

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil'in yaratıcı dünyası beyazperdeye taşındı.
Caddeler Rafael bebek caddede...

Birkaç ay önce anne olan Ayşe Boyner, eşi Metin Anter ve oğulları Rafael Rumi ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel İsviçre'de tatil...

Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan, annesi Ender Mermerci ve ablası Yosun Reza ile tatile çıktı.

Güncel Yakın dostlar tatile çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yakın dostu Bilge Kuru ile İngiltere'de tatil yaptı.
Magazin Hattı Vardar “Altın Lider” seçildi

Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar, iş dünyasının oylarıyla “Türkiye’nin En Beğenilen CEO’ları” arasında yer alarak Altın Lider Ödülü’nü kazandı.
Güncel Aşıklar Miami Sahili'nde...

16 yıllık eşi Cash Warren'den geçen hafta resmen boşanan ünlü oyuncu Jessica Alba, sevgilisi Danny Ramirez'le tatile çıktı.
Magazin Hattı “Surface” sergisi açıldı

Sanatsever ünlü isimler “Surface” (Yüzey) sergisinin açılışına katıldılar.

Güncel Sabancı Dubai'de...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Dubai'de teknoloji konulu bir seminere katıldı.

Güncel Üreticiye destek için yola çıktı

Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Kastamonu'ya gitti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.