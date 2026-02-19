Davetler

Erbil'in yaratıcı dünyası sinemada...

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil'in yaratıcı dünyası beyazperdeye taşındı.

Giriş: 19 Şubat 2026 Perşembe 09:40
Erbil'in yaratıcı dünyası sinemada...

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil'in yaratıcı dünyası beyazperdeye taşındı. SM Sanat katkılarıyla hayata geçen 'Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki' filminin galası Zorlu PSM'de yapıldı. Şengül Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği projenin galasına Egemen-Beyhan Bağış, Leyla Alaton, Feryal Gülman gibi isimler katıldı. Galada Devrim Erbil, oğlu Barış ve SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, kamera karşısına geçti. Devrim Erbil, "Kendi çağımın sanatçısıyım. Gençler bugün daha ileri gidiyorlar. Bu projenin sanatın ve sinemanın gelişmesine katkım olur diye düşündüm. Bu belgesel değil. Konulu bir film, Türkiye'de ilk defa olan bir şey herhalde... Herkese teşekkür ediyorum. Çocukluğunu, gençliğimi, olgunluk yaşımı ve bugün ki halimi görecekler filmde.'' dedi. Şengül Oğuz, "Türkiye'nin en kıymetli sanatçılarından biriyle ortak proje yapmak bizim için gurur. Türk sanatına böyle kıymetli eserler bıraktığı için kendisinin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkıp, gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Oğuz, "Devrim Bey'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna, "Devrim Bey'le uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Yazın Devrim Bey'i hep ziyarete gideriz. Bize bu projeden bahsetti. Beyazperdeye uyarlanması konusunda destek gerekiyor. Bizde SM Sanat olarak keyifle başladık" cevabını verdi.

