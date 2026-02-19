Ergene, kızıyla Etiler'de...

Yasemin Ergene, önceki gün kızı Emine Özilhan ile birlikte Etiler’de bir tırnak bakım merkezinden çıkarken görüntülendi. Öğle saatlerinde mekâna gelen anne-kız, yaklaşık altı saat süren bakımın ardından akşam saatlerinde çıkış yaptı. Tüm günlerini bakıma ayıran ikili, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ergene’nin, kızının görüntülenmemesi için aracını arka kapıya yaklaştırdığı görüldü. Emine yıllar sonra ilk kez görüntülenmiş oldu. Arka kapıdan çıkmayı tercih eden anne-kız, hızlı adımlarla araçlarına binerek mekândan ayrıldı.

Onur AYDIN