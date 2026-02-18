Vardar “Altın Lider” seçildi

Türkiye iş dünyasının en prestijli liderlik organizasyonlarından Altın Lider Ödülleri 2025’de, Jolly

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar, iş dünyasının oylarıyla “Türkiye’nin En Beğenilen CEO’ları” arasında yer alarak Altın Lider Ödülü’nü kazandı. Vardar, ödülünü 12 Şubat 2026

akşamı İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen CEO Gala Gecesi’nde aldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve 85 bini aşkın geçerli oyun kullanıldığı oylama sürecinde kazanan

liderler doğrudan iş dünyasının değerlendirmesiyle belirlendi. Bu yönüyle Altın Lider Ödülleri, liderlerin vizyonuna, güvenilirliğine ve sektörel etki gücüne yönelik geniş katılımlı bir onay niteliği taşıyor. Altın Lider Ödülü, turizm sektöründe ortaya koyduğu vizyoner liderlik anlayışı, sürdürülebilir büyüme stratejileri, dijital dönüşüm yatırımları ve kurum kültürüne verdiği önem doğrultusunda Mert Vardar’a takdim edildi. Vardar’ın liderliğinde Jolly, değişen seyahat dinamiklerine hızlı adaptasyon sağlayan, müşteri deneyimini merkeze alan ve teknolojiyi stratejik bir kaldıraç olarak konumlandıran bir dönüşüm süreci yürüttü. Bu yaklaşım, markanın hem ulusal hem de uluslararası ölçekte rekabet gücünü artırırken, sektörde güçlü bir konum elde etmesini sağladı.