Magazin Hattı

Vardar “Altın Lider” seçildi

Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar, iş dünyasının oylarıyla “Türkiye’nin En Beğenilen CEO’ları” arasında yer alarak Altın Lider Ödülü’nü kazandı.

Giriş: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:03 Güncelleme: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:04
Vardar “Altın Lider” seçildi

Türkiye iş dünyasının en prestijli liderlik organizasyonlarından Altın Lider Ödülleri 2025’de, Jolly


Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar, iş dünyasının oylarıyla “Türkiye’nin En Beğenilen CEO’ları” arasında yer alarak Altın Lider Ödülü’nü kazandı. Vardar, ödülünü 12 Şubat 2026


akşamı İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen CEO Gala Gecesi’nde aldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve 85 bini aşkın geçerli oyun kullanıldığı oylama sürecinde kazanan


liderler doğrudan iş dünyasının değerlendirmesiyle belirlendi. Bu yönüyle Altın Lider Ödülleri, liderlerin vizyonuna, güvenilirliğine ve sektörel etki gücüne yönelik geniş katılımlı bir onay niteliği taşıyor. Altın Lider Ödülü, turizm sektöründe ortaya koyduğu vizyoner liderlik anlayışı, sürdürülebilir büyüme stratejileri, dijital dönüşüm yatırımları ve kurum kültürüne verdiği önem doğrultusunda Mert Vardar’a takdim edildi. Vardar’ın liderliğinde Jolly, değişen seyahat dinamiklerine hızlı adaptasyon sağlayan, müşteri deneyimini merkeze alan ve teknolojiyi stratejik bir kaldıraç olarak konumlandıran bir dönüşüm süreci yürüttü. Bu yaklaşım, markanın hem ulusal hem de uluslararası ölçekte rekabet gücünü artırırken, sektörde güçlü bir konum elde etmesini sağladı.

jolly Mert Vardar Altın Lider Ödülü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Rafael bebek caddede...

Birkaç ay önce anne olan Ayşe Boyner, eşi Metin Anter ve oğulları Rafael Rumi ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel İsviçre'de tatil...

Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan, annesi Ender Mermerci ve ablası Yosun Reza ile tatile çıktı.

Güncel Yakın dostlar tatile çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yakın dostu Bilge Kuru ile İngiltere'de tatil yaptı.
Magazin Hattı Vardar “Altın Lider” seçildi

Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar, iş dünyasının oylarıyla “Türkiye’nin En Beğenilen CEO’ları” arasında yer alarak Altın Lider Ödülü’nü kazandı.
Güncel Aşıklar Miami Sahili'nde...

16 yıllık eşi Cash Warren'den geçen hafta resmen boşanan ünlü oyuncu Jessica Alba, sevgilisi Danny Ramirez'le tatile çıktı.
Magazin Hattı “Surface” sergisi açıldı

Sanatsever ünlü isimler “Surface” (Yüzey) sergisinin açılışına katıldılar.

Güncel Sabancı Dubai'de...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Dubai'de teknoloji konulu bir seminere katıldı.

Güncel Üreticiye destek için yola çıktı

Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Kastamonu'ya gitti.
Güncel St. Moritz'de tatil...

Pırıl-Gökhan Kokuludağ çifti, St. Moritz tatilinden paylaştıkları romantik pozlarla beğeni topladı.
Magazin Hattı “Lüksün Ötesinde Buluşalım”

Nişantaşı'nda gerçekleşen özel davet iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.
Davetler “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar”

Türk Sanat Müziğinin zarif mirasını gün yüzüne çıkaran “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar” konseri sanatseverlerle buluştu.
Davetler Golf tutkunları Antalya'da yarıştı

Antalya'da düzenlenen Gloria Özaltın Championship 2026, dokuzuncu yılında uluslararası golf dünyasını bir kez daha Antalya’da buluşturdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.