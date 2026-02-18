Aşıklar Miami Sahili'nde...

Güncel

16 yıllık eşi Cash Warren'den geçen hafta resmen boşanan ünlü oyuncu Jessica Alba, sevgilisi Danny Ramirez'le tatile çıktı.

Giriş: 18 Şubat 2026 Çarşamba 10:45 Güncelleme: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:26
Bir yıl önce ayrıldığı 16 yıllık eşi Cash Warren'den geçen hafta resmen boşanan Jessica Alba, sevgilisi Danny Ramirez'le mutluluk pozları verdi. Üç çocuk annesi 44 yaşındaki Alba ile 33 yaşındaki Ramirez, Miami Plajı'nda romantik bir gün geçirirken görüntülendi. Birbirlerine bol bol sevgi gösterisinde bulunan ikili, öpüşürken objektiflere yansıdı. Yüzerek ve güneşlenerek Miami tatilinin tadını çıkaran Alba ve Ramirez, fotoğraflarının çekilmesine aldırmayarak birbirlerine yakınlık göstermeye devam etti. 47 yaşındaki yapımcı Cash Warren ile geçen yılın başlarında ayrılan Alba, bir ay sonra boşanma davası açmıştı. Geçen hafta ortaya çıkan boşanma şartlarına göre ikili, çocukları Honor, Haven ve Hayes'in velayetini paylaşacak. İki taraf da diğerine nafaka ödemeyecek.

Jessica Alba Danny Ramirez

