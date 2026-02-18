“Surface” sergisi açıldı

Ruzy Gallery “Surface” (Yüzey) başlıklı yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçıların malzeme ile kurduğu ilişkiyi ve yüzey kavramı üzerinden anlam, algı ve maddesellik arasındaki etkileşimi odağına alıyor. Sergide, Adam Parker Smith, Christian Holze, Márton Nemes ve Peter Cvik’in çalışmaları yer alıyor. Adam Parker Smith’in heykelleri, yüzey ve algı arasındaki gerilimi merkeze alarak ağırlık ile ağırlıksızlık arasında askıda kalan bir denge kuruyor. Sanatçı, “The Carolyn Series”, “Shibari Hearts” ve “Contrapposto Pool Float” adlı serilerinden seçkiler sunuyor. Christian Holze ise yüzeyi yalnızca maddesel değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik bir dolaşım alanı olarak ele alıyor. Görüntünün üretim, dolaşım ve değer kazanma süreçlerini sorgulayan sanatçı; özgünlük, yazarlık ve kopya kavramlarını yeniden tartışmaya açıyor. Serginin çok disiplinli yapısı, Márton Nemes’in ritim, renk ve enerji odaklı üretimleriyle devam ediyor. Resim, heykel, yerleştirme ve sesi bir araya getiren sanatçı, 2024 yılında Venedik Bienali’nde Macaristan’ı temsil ettiği “Techno Zen” projesinde olduğu gibi, çağdaş alt kültürlerden beslenen çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor. Peter Cvik ise katmanlı renk kullanımıyla yüzeyin altındaki düşünsel ve duygusal derinlikleri görünür kılıyor. Analog bir yaklaşımla üretim yapan sanatçı, dijital çağda resmin ifade olanaklarını sorguluyor. Sanat tarihi ve felsefeden beslenen sergi, çağdaş ifade biçimleriyle kurduğu diyalogla izleyiciyi yalnızca görünen yüzeylere değil, bu yüzeylerin ardındaki kavramsal ve kültürel katmanlara da bakmaya davet ediyor.

Onur AYDIN