“Surface” sergisi açıldı

Sanatsever ünlü isimler "Surface" (Yüzey) sergisinin açılışına katıldılar.

Giriş: 18 Şubat 2026 Çarşamba

SUZAN TOPLUSOY

İPEK DEVELİ

NICOLE MANO, MİNE KALPAKÇIOĞLU

MEHTAP ELAİDİ

TÜRKAN YÜCESOY

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

“Surface” sergisi açıldı

Sanatsever ünlü isimler "Surface" (Yüzey) sergisinin açılışına katıldılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
“Surface” sergisi açıldı

Sanatsever ünlü isimler “Surface” (Yüzey) sergisinin açılışına katıldılar.
Sabancı Dubai'de...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Dubai'de teknoloji konulu bir seminere katıldı.
Üreticiye destek için yola çıktı

Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Kastamonu'ya gitti.
St. Moritz'de tatil...

Pırıl-Gökhan Kokuludağ çifti, St. Moritz tatilinden paylaştıkları romantik pozlarla beğeni topladı.
Anne-kız Miami Sahili'nde...

Ünlü model Irina Shayk ve oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden olan 8 yaşındaki kızı Lea ile Miami sahilinde eğlenirken objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.