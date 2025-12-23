Hızla büyüyor...

2022 yılında Türkiye’de kurulan Aliye’s Beauty, organik sertifikalı, doğal ve vegan kozmetik ürünleriyle kısa sürede hem yerel hem de uluslararası pazarlarda dikkat çeken markalar arasına girdi. Temelleri tarım mühendisliği, aromaterapi ve organik üretim alanlarındaki çok disiplinli birikime dayanan marka, “temiz ve güvenilir kozmetik” anlayışıyla konumlanıyor. Markanın kurucusu Aliye Nilperi Vatandost liderliğinde ürün geliştirme süreçleri Türkiye merkezli olarak yürütülürken, üretim Türkiye ve ABD’de, uluslararası organik kozmetik standartlarına uygun tesislerde gerçekleştiriliyor. Marka yakın dönemde yeni organik cilt bakım serileri ve global pazarlara özel ürünlerle e-ihracat hacmini artırmayı hedefliyor.