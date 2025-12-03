Jet Set

Gotham Ödülleri sahiplerini buldu

Gotham Ödülleri gecesinde hem ödüller hem de kırmızı halı tarzları dikkat çekti.

New York bu yıl 35’incisi düzenlenen Gotham Ödülleri ile film ödül sezonunu başlattı. Cipriani Wall Street’te gerçekleşen tören bağımsız sinemanın öne çıkan isimlerini bir araya getirirken gecenin en çok konuşulan sürprizi Rihanna ve A$AP Rocky’nin ani katılımı oldu.

İşte 2025 Gotham Televizyon Ödülleri'nin kazananları!

En İyi Çıkış Yapan Mini Dizi

Kazanan: Adolescence


Dying For Sex


Penelope


The Penguin


One Day

En İyi Çıkış Yapan Drama Dizisi

Kazanan: The Pitt


Matlock


Cross


Forever


Paradise

En İyi Çıkış Yapan Komedi Dizisi

Kazanan: The Studio


Deli, Boys


A Man on the Inside


North of North


Overcompensating

En İyi Çıkış Yapan Belgesel

Kazanan: Social Studies


Conbody Vs Everybody


Hollywood Black


Omnivore


Ren Faire

Yayın/Streaming'de En İyi Orijinal Film

Kazanan: Pee-wee as Himself


Bridget Jones: MAd About the Boy


Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL Music


Rebel Ridge


Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)

Mini Dizi - En İyi Başrol Performansı

Kazanan: Stephen Graham/Adolescence


Brian Tyree Henry/Dope Thief


Cristin Milioti/The Penguin


Megan Stott/Penelope


Michelle Williams/Dying for Sex

Drama Dizisi - En İyi Başrol Performansı

Kazanan: Kathy Bates/Matlock


Sterling K. Brown/Paradise


Aldis Hodge/Cross


Lovie Simone/Forever


Noah Wyle/The Pitt

Komedi Dizisi - En İyi Başrol Performansı

Kazanan: Julio Torres/Fantasmas


Ted Danson/A Man on the Inside


Anna Lambe/North of North


Saagar Shaikh/Deli Boys


Benito Skinner/Overcompensating

Mini Dizi - En İyi Yardımcı Performans

Kazanan: Owen Cooper/Adolescence


Erin Doherty/Adolescence


Taraji P. Henson/Fight Night: The Million Dollar Heist


Diego Luna/La Maquina


Jenny Slate/Dying for Sex

Drama Dizisi - En İyi Yardımcı Performans

Kazanan: Ben Whishaw/Black Doves


Katherine LaNasa/The Pitt


James Marsden/Paradise


Skye P. Marshall/Matlock


Olivia Williams/Dune: Prophecy

Komedi Dizisi - En İyi Yardımcı Performans

Kazanan: Poorna Jagannathan/Deli Boys


Linda Lavin/Mid-Century Modern


Sean Patton/English Teacher


Timothy Simons/Nobody Wants This


Chase Sui Wonders/The Studio

Orijinal Film - En İyi Performans

Kazanan: Aaron Pierre/Rebel Ridge


Aunjanue Ellis-Taylor/The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat


Dylan O'Brien/Caddo Lake


Phoebe-Rae Taylor/Out of My Mind


Renée Zellweger/Bridget Jones: Mad About the Boy

Özel Onur Ödülleri

Yaratıcı Onur Ödülü: Hwang Dong-hyuk - Amy Sherman-Palladino - Daniel Palladino


Oyuncu Onur Ödülü: Brian Tyree Henry


Vizyoner Onur Ödülü: David E. Kelley


Toplu Oyuncu Kadrosu Onur Ödülü: The Handmaid's Tale dizisi oyuncu kadrosu


Sidney Poitier İkon Ödülü: Sheryl Lee Ralph


Efsane Ödülü: Parker Posey

Gotham Ödülleri Rihanna

