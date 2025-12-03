Gotham Ödülleri sahiplerini buldu

New York bu yıl 35’incisi düzenlenen Gotham Ödülleri ile film ödül sezonunu başlattı. Cipriani Wall Street’te gerçekleşen tören bağımsız sinemanın öne çıkan isimlerini bir araya getirirken gecenin en çok konuşulan sürprizi Rihanna ve A$AP Rocky’nin ani katılımı oldu.

İşte 2025 Gotham Televizyon Ödülleri'nin kazananları!

En İyi Çıkış Yapan Mini Dizi

Kazanan: Adolescence

Dying For Sex

Penelope

The Penguin

One Day

En İyi Çıkış Yapan Drama Dizisi

Kazanan: The Pitt

Matlock

Cross

Forever

Paradise

En İyi Çıkış Yapan Komedi Dizisi

Kazanan: The Studio

Deli, Boys

A Man on the Inside

North of North

Overcompensating

En İyi Çıkış Yapan Belgesel

Kazanan: Social Studies

Conbody Vs Everybody

Hollywood Black

Omnivore

Ren Faire

Yayın/Streaming'de En İyi Orijinal Film

Kazanan: Pee-wee as Himself

Bridget Jones: MAd About the Boy

Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL Music

Rebel Ridge

Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)

Mini Dizi - En İyi Başrol Performansı

Kazanan: Stephen Graham/Adolescence

Brian Tyree Henry/Dope Thief

Cristin Milioti/The Penguin

Megan Stott/Penelope

Michelle Williams/Dying for Sex

Drama Dizisi - En İyi Başrol Performansı

Kazanan: Kathy Bates/Matlock

Sterling K. Brown/Paradise

Aldis Hodge/Cross

Lovie Simone/Forever

Noah Wyle/The Pitt

Komedi Dizisi - En İyi Başrol Performansı

Kazanan: Julio Torres/Fantasmas

Ted Danson/A Man on the Inside

Anna Lambe/North of North

Saagar Shaikh/Deli Boys

Benito Skinner/Overcompensating

Mini Dizi - En İyi Yardımcı Performans

Kazanan: Owen Cooper/Adolescence

Erin Doherty/Adolescence

Taraji P. Henson/Fight Night: The Million Dollar Heist

Diego Luna/La Maquina

Jenny Slate/Dying for Sex

Drama Dizisi - En İyi Yardımcı Performans

Kazanan: Ben Whishaw/Black Doves

Katherine LaNasa/The Pitt

James Marsden/Paradise

Skye P. Marshall/Matlock

Olivia Williams/Dune: Prophecy

Komedi Dizisi - En İyi Yardımcı Performans

Kazanan: Poorna Jagannathan/Deli Boys

Linda Lavin/Mid-Century Modern

Sean Patton/English Teacher

Timothy Simons/Nobody Wants This

Chase Sui Wonders/The Studio

Orijinal Film - En İyi Performans

Kazanan: Aaron Pierre/Rebel Ridge

Aunjanue Ellis-Taylor/The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat

Dylan O'Brien/Caddo Lake

Phoebe-Rae Taylor/Out of My Mind

Renée Zellweger/Bridget Jones: Mad About the Boy

Özel Onur Ödülleri

Yaratıcı Onur Ödülü: Hwang Dong-hyuk - Amy Sherman-Palladino - Daniel Palladino

Oyuncu Onur Ödülü: Brian Tyree Henry

Vizyoner Onur Ödülü: David E. Kelley

Toplu Oyuncu Kadrosu Onur Ödülü: The Handmaid's Tale dizisi oyuncu kadrosu

Sidney Poitier İkon Ödülü: Sheryl Lee Ralph

Efsane Ödülü: Parker Posey