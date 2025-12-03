Gotham Ödülleri sahiplerini buldu

New York bu yıl 35’incisi düzenlenen Gotham Ödülleri ile film ödül sezonunu başlattı. Cipriani Wall Street’te gerçekleşen tören bağımsız sinemanın öne çıkan isimlerini bir araya getirirken gecenin en çok konuşulan sürprizi Rihanna ve A$AP Rocky’nin ani katılımı oldu.
İşte 2025 Gotham Televizyon Ödülleri'nin kazananları!
En İyi Çıkış Yapan Mini Dizi
Kazanan: Adolescence
Dying For Sex
Penelope
The Penguin
One Day
En İyi Çıkış Yapan Drama Dizisi
Kazanan: The Pitt
Matlock
Cross
Forever
Paradise
En İyi Çıkış Yapan Komedi Dizisi
Kazanan: The Studio
Deli, Boys
A Man on the Inside
North of North
Overcompensating
En İyi Çıkış Yapan Belgesel
Kazanan: Social Studies
Conbody Vs Everybody
Hollywood Black
Omnivore
Ren Faire
Yayın/Streaming'de En İyi Orijinal Film
Kazanan: Pee-wee as Himself
Bridget Jones: MAd About the Boy
Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL Music
Rebel Ridge
Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)
Mini Dizi - En İyi Başrol Performansı
Kazanan: Stephen Graham/Adolescence
Brian Tyree Henry/Dope Thief
Cristin Milioti/The Penguin
Megan Stott/Penelope
Michelle Williams/Dying for Sex
Drama Dizisi - En İyi Başrol Performansı
Kazanan: Kathy Bates/Matlock
Sterling K. Brown/Paradise
Aldis Hodge/Cross
Lovie Simone/Forever
Noah Wyle/The Pitt
Komedi Dizisi - En İyi Başrol Performansı
Kazanan: Julio Torres/Fantasmas
Ted Danson/A Man on the Inside
Anna Lambe/North of North
Saagar Shaikh/Deli Boys
Benito Skinner/Overcompensating
Mini Dizi - En İyi Yardımcı Performans
Kazanan: Owen Cooper/Adolescence
Erin Doherty/Adolescence
Taraji P. Henson/Fight Night: The Million Dollar Heist
Diego Luna/La Maquina
Jenny Slate/Dying for Sex
Drama Dizisi - En İyi Yardımcı Performans
Kazanan: Ben Whishaw/Black Doves
Katherine LaNasa/The Pitt
James Marsden/Paradise
Skye P. Marshall/Matlock
Olivia Williams/Dune: Prophecy
Komedi Dizisi - En İyi Yardımcı Performans
Kazanan: Poorna Jagannathan/Deli Boys
Linda Lavin/Mid-Century Modern
Sean Patton/English Teacher
Timothy Simons/Nobody Wants This
Chase Sui Wonders/The Studio
Orijinal Film - En İyi Performans
Kazanan: Aaron Pierre/Rebel Ridge
Aunjanue Ellis-Taylor/The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat
Dylan O'Brien/Caddo Lake
Phoebe-Rae Taylor/Out of My Mind
Renée Zellweger/Bridget Jones: Mad About the Boy
Özel Onur Ödülleri
Yaratıcı Onur Ödülü: Hwang Dong-hyuk - Amy Sherman-Palladino - Daniel Palladino
Oyuncu Onur Ödülü: Brian Tyree Henry
Vizyoner Onur Ödülü: David E. Kelley
Toplu Oyuncu Kadrosu Onur Ödülü: The Handmaid's Tale dizisi oyuncu kadrosu
Sidney Poitier İkon Ödülü: Sheryl Lee Ralph
Efsane Ödülü: Parker Posey