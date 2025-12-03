Mücevher tutkunlarına yeni koleksiyon...

Mücevher markası Mevaris, yeni Cosmos Star Koleksiyonu'nu Mevaris Kreatif Direktörü Fatoş Altınbaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen seçkin bir davetle tanıttı. Sanat ve tasarımın iç içe geçtiği atmosferiyle dikkat çeken etkinlikte, moda ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış isim koleksiyonu yakından keşfetti. Lansmanda Şebnem Çapa, Aslı Ekşioğlu, Nuray Fenercioğlu, Ceylan Çapa gibi moda ve cemiyet dünyasının seçkin davetlileri yer aldı. Galaksinin enerjisinden ve evrenin ritminden ilham alan Cosmos Star; ışığın akışını takip eden çizgileri, zamansız yıldız formlarını ve modern mücevher işçiliğini bir araya getiriyor. Her bir parça, kozmik estetiğin zarif bir yorumunu sunarken aynı zamanda kişisel bir yıldız haritasını andırıyor.