Finali izledi

Motor sporlarına ve arabalara olan özel ilgisi bilinen Doğukan Manço, Hot Wheels Türkiye marka elçisi olarak Formula 1’in en prestijli yarışlarından biri olan İtalya Monza Grand Prix’sine katıldı. Türkiye’den etkinliğe katılan diğer isim Kerem Kazaz ile birlikte Monza’da heyecan dolu final yarışını tribünden takip eden Manço, şehirde de keyifli anlar yaşadı. Yarış öncesinde Formula 1 araçlarını yakından inceleme fırsatı bulan Manço, motor sporlarının dünyasına dair deneyimlerini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 Monza Grand Prix, bu yıl da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlerken, Türkiye’den katılım sağlayan Hot Wheels marka elçisi Doğukan Manço’nun renkli anları dikkat çekti.