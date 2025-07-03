Magazin Hattı

'Yaşayan efsane sanatçılar ödülü'

Sanatçı Devrim Erbil, Yaşayan Efsane Sanatçılar Ödülü'nün sahibi oldu.

Giriş: 03 Temmuz 2025 Perşembe
'Yaşayan efsane sanatçılar ödülü'

DEMOS Fuarcılık A.Ş. tarafından 2-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde VI.sı düzenlenecek olan, Bodrum Art Fair sanatseverlere kapılarını açıyor. Son 5 yıldır DEMOS Fuarcılık tarafından İstanbul, Bodrum ve İzmir’de gerçekleştirilen Sanat Fuarlarının, önemli sanat ayağı Bodrum’da ziyaretçilerini bekliyor. Bodrum Art Fair’in VIP açılış daveti gecen yıl olduğu gibi bu yıl da “Sanatın her alanından ilham alan ve yapılan her işe bir sanat eseri özeni gösteren” LUJO ArtJoy Hotel ev sahipliği ile 1 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşti. Devrim Erbil ödülünü Lujo Hotel Marka İcra Kurulu Üyesi Ogün Işık'ın elinden aldı. Bodrum Art FaiR kapsamında yer alan yerli yabancı birçok sanatçının eserleri LUJO Art&Joy’ da görülebilir. Atila Çakır , Aydemir Atalay, Prof.Dr. Burcu Karabey, Devrim Erbil, Emel Vardar, Gülten İmamoğlu, Hanefi Yeter, Kerem Görsev, Prof. Dr. Kıymet Giray, Nazlı Eray, Tamer Levent , Tamer Şahinoğlu, Yalçın Gökçebağ ve Yavuz Tanyeli’ ne , LUJO Art & Joy evsahipliğinde gerçekleşen açılış davetinde , “Yaşayan Efsane Sanatçılar” ve Sanata değer katan Sanatçılarımıza ödülleri verildi. Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde, 40 Galeri, Uluslararası 500 sanatçı ve 3500’ü aşkın sanat eseri izleyicisi ile buluşuyor. Sebahattin Aslan ve Hüseyin Aslan’ın kurucusu olduğu Demos Fuarcılık A.Ş., dünyanın her yerinden katılımcılara, Bodrum Art Fair 2025' e dahil olma, görülme ve keşfedilme erişimi sağlıyor. DEMOS; Türk sanatının ve sanatçılarının yurtdışında da tanıtılması, sanat dünyasının global pazarda da yer alması noktasında çok önemli işlere imza atıyor.

Art &Joy Devrim Erbil

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