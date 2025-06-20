Yılmaz’dan İtalya turu...

Ünlü oyuncu Gülseven Yılmaz, Amerika'da geçirdiği yılların ardından rotasını İtalya'ya çevirdi. Sanat ve gastronomiye olan tutkusuyla bilinen Yılmaz, uzun zamandır hayalini kurduğu büyük İtalya turuna başladı. Yolculuğuna Venedik'in büyüleyici kanallarında başlayan başarılı oyuncu, İtalya'nın farklı şehirlerinde hem kültürel zenginlikleri keşfedecek hem de yerel lezzetleri tatma fırsatı bulacak. Roma'nın tarihi dokusundan, Napoli'nin eşsiz mutfağına kadar birçok durak, bu özel turun önemli parçaları olacak. Bu unutulmaz serüven Palermo'da sona erecek. Yılmaz, seyahati boyunca yaşadığı deneyimleri, keşfettiği mekanları ve tatları kendi blogunda paylaşarak takipçileriyle buluşturacak. Hem sanatsal hem de gastronomik bir şölen sunmayı amaçlayan bu blog, İtalya’nın zenginliklerini merak edenler için ilham verici bir kaynak olacak.