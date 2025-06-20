Jet Set

Tom Cruise'a 'Onursal Oscar' ödülü

Daha önce üç kez oyunculuk dallarında Oscar'a aday gösterilen ancak kazanamayan Tom Cruise, 'Onursal Oscar'a lâyık görüldü

Giriş: 20 Haziran 2025 Cuma
Tom Cruise'a 'Onursal Oscar' ödülü

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 'Onursal Oscar' ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklandı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2025 Governors Ödülleri töreninde Hollywood'un dört önemli isminin ilk Oscar'larını alacağını duyurdu. Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas sinema sanatına yaşam boyu katkıları nedeniyle Akademi Onur Ödülü'ne lâyık görüldü. Daha önce üç kez oyunculuk dalında Oscar'a aday gösterilen ancak bugüne dek Oscar heykelciğine hiç sahip olamayan ünlü aksiyon yıldızı Tom Cruise, uzun kariyeri boyunca sinemaya yaptığı katkılar nedeniyle onur ödülüne lâyık görülürken; müzisyen Dolly Parton ise geniş çaplı hayırseverlik faaliyetleri nedeniyle Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü’nü alacak. Tüm ödüller, 16 Kasım'da Ovation Hollywood’daki Ray Dolby Balo Salonu’nda düzenlenecek ve ünlü komedyen Conan O’Brien'ın sunuculuğunu üstleneceği 16. Governors Ödülleri töreninde sahiplerini bulacak. Akademi Başkanı Janet Yang; "Bu yılki ödüller, sinema camiasına olağanüstü katkılar sunmuş dört efsanevi ismi onurlandırıyor” derken özellikle Tom Cruise’un pandemiden sonra sinema salonlarını ayağa kaldıran nadir figürlerden biri olarak altını çizdi. Tom Cruise, sinema tarihinin en çok gişe yapan yıldızlarından biri olarak, özellikle pandemiden sonra sinema salonlarına dönüşü simgeleyen 'Top Gun: Maverick' ile yeniden öne çıkmıştı. Cruise, 'Born on the Fourth of July' ve 'Jerry Maguire' filmlerindeki performanslarıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında, 'Magnolia' filmiyle de 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dallarında toplam üç defa Oscar'a aday gösterilmişti.

Onursal Oscar Tom Cruise

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Sabancı çifti Bodrum'da...

İş insanı Ömer Sabancı, İstanbul’daki yoğun iş temposuna ara vererek eşi Arzu Sabancı ile Bodrum'da tatile çıktı.
Tatil Bodrum'da güneş banyosu...

Ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil sezonunu açan Aslışah Alkoçlar Demirağ, plajda güneş banyosu yaptı.

Güncel Yeni kokusunu tanıttı

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel koku koleksiyonunun tanıtım davetinde bir araya geldi.
Güncel Tarihi şatoda tatil yaptı

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Paris'e seyahat ederek 12. yüzyıldan kalma bir şatoda tatil yaptı.

Jet Set Tom Cruise'a 'Onursal Oscar' ödülü

Daha önce üç kez oyunculuk dallarında Oscar'a aday gösterilen ancak kazanamayan Tom Cruise, 'Onursal Oscar'a lâyık görüldü
Magazin Hattı Yılmaz’dan İtalya turu...

Ünlü oyuncu Gülseven Yılmaz, Amerika'da geçirdiği yılların ardından rotasını İtalya'ya çevirdi.
Güncel Seyahat rotaları İskoçya...

Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı geçtiğimiz hafta ailece seyahat ettikleri İskoçya'dan anılarını paylaştı.
Güncel Mezuniyet heyecanı...

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay, oğullarının mezuniyet kutlamasına katıldılar.

Magazin Hattı Bu kez moderatörlük yaptı...

İş insanı Aykut Tarakçıoğlu, Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Zirvesi kapsamında gerçekleşen 'Yeşil Dönüşüm Liderleri' panelinde moderatörlük yaptı
Jet Set Bebeğinin adını açıkladı

Ünlü oyuncu Megan Fox ile geçen yıl kasım ayında hamileyken ayrıldığı eski sevgilisi Machine Gun Kelly, 3 aylık bebeklerinin adını açıkladı
Davetler Hakko'dan özel davet...

Yenilenen mağazasının açılışını özel bir davetle gerçekleştiren Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, aynı zamanda dostlarıyla 70. yaşını kutladı.
Güncel Önce davet sonra eğlence...

70. yaş gününü kutlayan Cem Hakko, davet sonrası Nazlı Kayaaslan'la aynı araçla mekandan ayrılarak eğlenmeye devam etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.