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Turizm ve etkinlik sektörü buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl 22. kez düzenlenen ACE of M.I.C.E. etkinliğine ev sahipliği yaparak, turizm ve MICE sektörlerinin ulusal ve uluslararası devlerini bir araya getirdi.

Giriş: 05 Ocak 2025 Pazar
Turizm ve etkinlik sektörü buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bu yıl 22. kez düzenlenen ACE of M.I.C.E. etkinliğine ev sahipliği yaparak, turizm ve MICE (Kongre, Toplantı, Etkinlik) sektörlerinin ulusal ve uluslararası devlerini bir araya getiriyor. Dream Project tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 4-5 Ocak tarihleri arasında Elexus Hotel & Convention'da düzenleniyor. Yaklaşık 14 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip MICE sektörünün “Oscar”ları olarak kabul edilen “Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards” töreni, görkemli bir organizasyonla yarın hayata geçirilecek. İki gün süren etkinlik kapsamında 3.500’ün üzerinde B2B toplantı gerçekleştiriliyor ve bu süreç KKTC'nin ticari hacmine önemli bir katkı sağlıyor. Etkinlik, Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde ve Elexus Hotel & Convention destekleriyle gerçekleştiriliyor. Yarın akşam gerçekleşecek olan gala gecesi, turizm ve etkinlik sektörlerinin en iyilerini ödüllendirecek. 26 ayrı kategoride düzenlenen ödül törenine rekor seviyede, toplam 145 başvuru yapıldı. 60 kişilik jüri heyeti tarafından belirlenen kazananlar, muhteşem bir kırmızı halı seremonisi ve 500 drone ile yapılacak şov eşliğinde ödüllerine kavuşacak. Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, basın toplantısında yaptığı konuşmada ACE of M.I.C.E.'ın turizm ve MICE sektörünü en üst düzeyde buluşturduğunu vurguladı. Ataman, “ACE of M.I.C.E. Türkiy ve Kıbrıs'ın marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sunuyor. 2025 yılında da yeni iş bağlantıları ve networklerin oluşumuna aracılık ederek sektöre yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

M.I.C.E. ACE

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Magazin Hattı Turizm ve etkinlik sektörü buluştu

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