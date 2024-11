Tarz hanımlara özel açılış

Cemiyet hayatının tarz hanımları A Simple Way yeni magaza açılışında buluştu. Marka açılış davetinde "İçinde iyi hissettiğimiz kıyafetlerin naturamızdaki ışığın daha da yansımasını sağladığını biliyoruz. Bu sebeple her kadının içinde olan o kutsal ışıltıyı daha da göz kamaştırıcı hale getirmek için tasarlıyoruz. Biliyoruz ki, kıyafetlerimizin bir ruhu var ve bizlerin ruhuyla özdeşleşen tüm parçalar şık olmanın en kolay halini sunuyor bizlere. Her bir tasarımımızı bir sanat eseri, bir hikaye ve bir deneyim olarak görüyoruz. Bu yüzden içinde bulunduğunuz her anı daha özel ve anlamlı kılmak için hakkettiğiniz özeni gösteriyoruz." bu sözlerle tanıtımını yaptı. Açılışa Hülya Eltemur, Begüm Karamahmutoğlu ve Aslı Gümüşel gibi isimler katıldı.