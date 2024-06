Bıçakçı'ya, Haute Couture Mücevher ödülü...

“Sonsuz Aşk” adlı kolye tasarımıyla aday gösterilen Sevan Bıçakçı, Haute Couture Mücevher dalında büyük ödüle layık görüldü. Lüks mağazacılık, medya ve tasarım alanlarından beş tanınmış ismin oluşturduğu jüri, farklı kategorilerde dünyaca ünlü birçok mücevher markası ve tasarımcısının eserlerini değerlendirdi. Sevan Bıçakçı bu ödülü, adına tescilli taş oyma tekniğiyle cenneti andırır bir sahnede iki tavus kuşunun birlikteliğini tasvir ettiği ve pırlantalarla bezenmiş “Sonsuz Aşk” adlı kolyesiyle kazandı. Tasarımın ilham kaynağı ise masallara layık güzellikte bir gelin imgesinin boynunun süslenmesiydi. 2006-2012 yılları arasında farklı dallarda altı kere kazandığı Couture Design ödüllerinden bu yana Sevan Bıçakçı her sene yenisi düzenlenen ödül törenlerine katılmamayı tercih etmişti. Ancak bu yıl ekibinin heyecanından etkilenerek adaylık kararı aldı ve böylece on iki yıl aradan sonra her adaylıkta kazandığı Couture Tasarım ödüllerine yedincisini eklemiş oldu. İstanbul'da bulunan tasarımcı adına Herman Bıçakçı, Arman Bıçakçı ve James DeMattei sahneye çıkarak ödülü kabul ettiler. Çıraklıktan ustalığa Kapalıçarşı geleneğinin temsilcilerinden Sevan Bıçakçı; modern hayatın dinamiklerinin tersine, el emeği ve zorlu tekniklerle ve zamandan tasarruf etmeksizin ortaya koyduğu eşsiz tasarımlarıyla tanınmakta. Çalışmalarını İstanbul, Ankara ve Miami dışında yaz sezonu boyunca Bodrum’da açık tutulan Sevan Bıçakçı butiklerinde yakından incelemek mümkün.

