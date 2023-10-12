Moda tutkunları etkinlikte

Pinko Sonbahar Kış ‘2023-2024 Koleksiyonunu “Pinko Aperitivo” etkinliğinde markanın Türkiye temsilcisi Deniz Caner moda editörü stil danışmanı Melis Ağazat ev sahipliğinde Pinko Studio Nişantaşı’nda tanıtıldı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı bu özel etkinlikte davetliler yeni koleksiyonu beğenip gardroplarında ki yerlerini hazırladırlar. Siyah-beyaz, kahve tonları ve pembe ağırlıklı bir sezonla karşımıza çıkan Pinko, birçok özgün İtalyan tasarımını davetlilerle buluşturdu. May Jagger’ın yüzü olduğu koleksiyonda farklı form ve dokulardaki Love çantalar her okazyona ve stile uygun tamamlayıcı aksesuarlar olarak öne çıktı. Moda dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı sezon tanıtımında vücudu saran silüetler ve gardıropların vageçilmez parçası siyah elbiseler odak notasıydı. Çarpıcı fuşya ve siyah-beyaz renklerle kontrast yakalayarak moda severlerin dikkatini çekmeyi başarırken Pinko daveti Melis Ağazat’ın yorumuyla tüm gelenlere hem keyifli hem de eşsiz bir deneyim yaşattı.

Onur AYDIN