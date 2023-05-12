İpekçi'den özel defile!

Moda ve tekstil sektörünün ses getiren etkinliklerinden Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleştirilen İnci Sözlük Open Stage, muhteşem bir finalle üç günü geride bıraktı. Duayen modacı Cemil İpekçi’nin ‘BODRUM’ adlı defilesi geceye damgasını vurdu. Lazzoni Hotel’de gerçekleşen etkinlikte aynı zamanda sektörünün başarılı isimleri ödüllerinin sahibi oldu. Öykü Serter’in sunuculuğundaki Cemil İpekçi’nin 2023 İlkbahar&Yaz koleksiyonu "BODRUM" defilesi büyük ses getirerek, alkışlarla izlendi. Türkiye’de ilk kez bir modacı defilesinde ikiz manken podyuma çıkardı. Artık Bodrum'da yaşadığını söyleyen İpekçi koleksiyonunun adını da bu yüzden Bodrum koyduğunu belirterek rengarenk tasarımlarını sundu. İpekçi defile sonunda selamlamasını Akrep Nalan’ın ‘Halikarnas’ şarkısıyla yaptı. Koreografisini Banu Noyan’ın yaptığı defilede, İpekçi'nin koleksiyonunu Demet Şener, Özge Ulusoy,Wilma Elles, Gizem Özdilli, Ece Gürsel olmak üzere 40 profesyonel model podyumda modaseverlere sergiledi. İnci Sözlük Open Stage’in son gecesinde; Leyla Alaton, Neslihan Kozanaoğlu, Ebru Sanver, Neslihan İpekçi, Şefika Özgen gibi ünlü isimler vardı.