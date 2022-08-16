Magazin Hattı

Sanat tutkunlarına 'Bunny And' sergisi!

Başarılı heykeltıraş Asmer Sultanova Topçu’u heyecanla beklenen sergisi Bunny And'ı Bodrum’da gerçekleşen özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sundu.

16 Ağustos 2022 Salı
Sanat tutkunlarına 'Bunny And' sergisi!

Başarılı heykel sanatçısı Asmer Sultanova Topçu’nun Türkiye’deki ilk sergisi sanata ve sanatçılara verdiği destekle dikkat çeken Mandarin Oriental, Bodrum’da gerçekleştirilen özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Azeri sanatçı Asmer Sultanova Topçu’nun hem form hem kompozisyon hem de figür anlamında sınırları zorlayacak genişlikteki koleksiyonu gerçekleşen özel davetle Mandarin Oriental, Bodrum’da sergilendi. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen davette iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin geniş katılımı dikkat çekti. Aralarında Feryal Gülman, İpek Ayaydın ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı davette sanatçının eserleri büyük beğeni topladı. Sanatçı koleksiyonunda esprili figürlerin yanı sıra Otizim Spektrum bozukluğuna dikkat çekerek Otizim Spektür Bozukluğu Eğitimi’ne de vurgu yaptı.

Onur AYDIN

Bunny And BODRUM sergi sanat

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