Jet Set

Yapay zekaya karşı önlem aldı

Taylor Swift, sesinin ve görüntüsünün yapay zeka tarafından üretilen görüntülerde kullanılmaması için marka tescil başvurusunda bulundu.

Giriş: 29 Nisan 2026 Çarşamba 10:19 Güncelleme: 29 Nisan 2026 Çarşamba 10:22
Taylor Swift, yapay zekanın sesini ve görüntüsünü taklit etmesi tehlikesine karşı hukuki girişimde bulundu. Amerikalı şarkıcı, sesinin ve görüntüsünün dijital kopyalarının yapılmasını önlemek amacıyla, ticari markasını koruma altına almak istiyor. Swift adına yapılan yeni marka tescil başvurusuna göre, şarkıcı, doğrudan sesiyle bağlantılı olan "Selam, ben Taylor Swift" ve "Selam, ben Taylor" ifadeleri için mahkemeden koruma talep etti. Başvurular, nadir görülen "ses markası" kategorisine giriyor. Swift'in hukuk ekibi, izinsiz olarak ünlüleri taklit eden yapay zeka tarafından üretilmiş şarkılar, videolar ve deepfake görüntülerin artışına karşı önlemini alıyor. Swift, sesine bağlı ifadeleri ticari marka olarak tescil ettirerek, birisi yapay zeka kullanarak ona çok benzeyen içerik oluşturursa daha güçlü bir argümana sahip olmak istiyor. Bir diğer dava dosyasına göre, Swift'in pembe bir gitarı siyah bir askıyla tutarken, gümüş detaylı çok renkli bir tulum ve bot giydiği görseli için de koruma istendi. Bu görünüm, Swift hayranları tarafından çok iyi biliniyor. Eğer birileri benzer bir görünüm veya sese sahip yapay zeka tarafından üretilmiş Taylor Swift içerikleri yayınlarsa, ünlü şarkıcının avukatları, tescilledikleri ses ve görüntü ile savunma yapabilecek. Yapay zeka çağına karşı yasal işlem başlatan tek ünlü Taylor Swift değil. Matthew McConaughey de yakın zamanda kendi sesi ve görüntüsü için benzer koruma önlemleri almıştı.


Taylor Swift marka tescil

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler 'White Promise' koleksiyonuna özel davet

Tasarımcı Dilek Hanif, kendine özgü tasarım dili ve zanaat odaklı yaklaşımının izlerini taşıyan yeni gelinlik couture koleksiyonu White Promise’i özel bir davetle tanıttı.

Güncel Büyülü Bali yolculuğu...

Alara Koçibey, dostları ve kızıyla birlikte Endonezya'nın egzotik adası Bali'de ruhsal bir yolculuğa çıktı.

Güncel Uzak Doğu’yu keşfe çıktı

Uzak Doğu'nun mistik atmosferine doğru yola çıkan Emek Külür, seyahatinden renkli kareleri takipçileriyle paylaştı.
Güncel Anneler Günü’ne özel etkinlik

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs desteği sunan Başarım Sensin Derneği, Anneler Günü’ne özel bir etkinliğe imza attı.
Güncel 'Sanatı hayatın içine katmak için Artkolik’i kurdum'

"Turgut Özal’ın sofrasından 2000 krizinin ağır sınavlarına, Paris’teki müze tutkusundan heykel sanatına uzanan bir yaşam hikayesi... Artkolik’in kurucusu Nazlı Keçili, Türkiye’de sanatın değişimini ve 'müzeye gitme alışkanlığının' toplum için neden hayati olduğunu anlatıyor."
Magazin Hattı Dünya Dilek Günü’nü dilek çocuklarıyla kutladı

Make-A-Wish Türkiye, derneğin yeni Gönüllü Elçisi olan oyuncu Ebru Şahin ile birlikte, Dünya Dilek Günü’nü dilek çocukları ve aileleriyle birlikte kutladı.
Güncel Yönetim Kuruluna yeniden seçildi

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) bünyesinde güven tazeleyerek yeni dönemde de yönetim kurulundaki yerini aldı.
Jet Set Yapay zekaya karşı önlem aldı

Taylor Swift, sesinin ve görüntüsünün yapay zeka tarafından üretilen görüntülerde kullanılmaması için marka tescil başvurusunda bulundu.
Güncel Yeni koleksiyona renkli davet

Şebnem Çapa, gelenekselleşen sezon tanıtım davetini bu yıl da Çukurcuma'daki mağazasında gerçekleştirdi.
Güncel 'New York günlükleri'

Cemiyet hayatının stil sahibi isimlerinden Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel, baharın gelişini New York’un büyüleyici atmosferinde karşıladı.
Güncel Hanımları buluşturan davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir koku markasının tanıtım davetinde bir araya geldi.

Güncel Floransa anıları...

Allan Hakko ve sevgilisi Pelin Uluksar, Niv-Romina Garih çiftiyle birlikte çıktıkları Floransa tatilinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

