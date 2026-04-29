Dünya Dilek Günü’nü dilek çocuklarıyla kutladı

Dünya Dilek Günü kapsamında, Make-A-Wish Türkiye’nin, hayalleri gerçeğe dönüştüren yolculuğuna 20 yılı aşkın süredir destek veren Fairmont ve 46 yıldır güçlü bir iş birliği sürdüren global destekçisi The Walt Disney Company Türkiye’nin katkılarıyla, Fairmont Quasar İstanbul’un Genel Müdürü Cem Akşahin’in ev sahipliğinde ve Emrah Kolukısa’nın sunuculuğunda çocuklar aileleriyle birlikte gün boyu keyifli atölyeler ve eğlenceli aktivitelere katıldılar. Farkındalık çalışmalarına destek vermek ve daha fazla çocuğa ulaşmak amacıyla derneğin gönüllü elçisi olan Ebru Şahin tüm gün dilek çocuklarıyla birlikte oldu. Make-A-Wish Türkiye Genel Sekreteri Özlem Özen ise derneğin 26. yılına girdiğine vurgu yaparak “ Gönüllülerimiz ve destekçilerimizle birlikte bugüne kadar 6000’den fazla çocuğumuzun dileğini gerçekleştirdik. Bir dilek gerçekleşince umudun yeşerdiğini görüyoruz. Bu yüzden Make‑A‑Wish Türkiye olarak her yıl minimum 500 çocuğun dileğini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özlem Özen ayrıca bir dileğin gerçekleşmesinin tedavi sürecindeki çocuklar üzerindeki pozitif etkilerine bir kez daha dikkat çekti. Etkinlik sonunda dilek çocukları, Ebru Şahin ve dernek gönüllüleri ile birlikte pasta kesti. Davetlilerin arasında Allan Hakko ve oyuncu kız arkadaşı Pelin Uluksar da vardı.