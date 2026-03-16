Ünlüler, Vanity Fair'in partisinde buluştu

98. Oscar ödül töreni, bu yıl da Hollywood’un en ünlü isimlerini ağırladı. Törenin bitişiyle, dünyaca ünlü yıldızlar Vanity Fair’in düzenlediği Oscar partisinde buluştu. Bu yıl parti, Beverly Hills’teki Wallis Annenberg Center for the Performing Arts’tan Los Angeles County Museum of Art’a taşındı. Derginin yeni küresel editoryal direktörü Mark Guiducci, davetli listesini ciddi biçimde azaltırken dış basının partiye erişimini tamamen yasakladı. Değişmeyen tek şey ise yıldızların dikkat çekici tarzları oldu. Ünlü isimler, Oscar kırmızı halısında en zarif görünümlerini tercih ederken, Vanity Fair partisinde daha iddialı kıyafetlerle boy gösterdi.