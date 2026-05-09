Sabancı Avrupa Konseyi'nde...

Avrupa Konseyi tarafından Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi'nin Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı Genel Kurulu'nda konuşan Emine Sabancı Kamışlı, genç istihdamında fırsat eşitliğinin küresel ölçekte ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Giriş: 09 Mayıs 2026 Cumartesi 09:54 Güncelleme: 09 Mayıs 2026 Cumartesi 09:54
Uluslararası sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren ve insan hakları ile demokratik yönetişim alanlarında politika üretimine zemin sağlayan Avrupa Konseyi'nin Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı, farklı ülkelerden yüzlerce temsilciyi genel kurulu kapsamında Strasbourg'da buluşturdu. Yatırım ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren ESAS, 2015 yılında kurduğu sosyal fayda odaklı birimi Esas Sosyal aracılığıyla gençlik ve istihdam alanındaki sosyal yatırım programlarını uluslararası platformlara taşıyarak, Türkiye'den çıkan etki hikâyelerini küresel ölçekte görünür kılmayı hedefliyor. ESAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; 15 Nisan'da düzenlenen konferansta, 'Sivil Toplum ve Katılım Yoluyla Genç İstihdamının Güçlendirilmesi' başlıklı panelde 'örnek uygulama' olarak Esas Sosyal'in gençleri STK iş birlikleriyle iş dünyasına hazırlayan modelini aktardı. Panelde ayrıca Avrupa Konseyi' nin Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı Daimi Komite Üyesi ve panelin moderatörü Ece Çiftçi, Avrupa Konseyi Gençlik Dairesi Başkanı Dr. Tobias Flessenkemper ve Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 3. Dönem Mezunu Hazal Elif Gollwitzer de yer aldı. Emine Sabancı Kamışlı, sivil toplum kuruluşlarının ülkelerin duyarlı gelişimlerine katkısına ve üçüncü sektörün gençlerle büyüyeceğine değindiği konuşmasında; "Avrupa'da 2025 yılı sonu itibariyle genç işsizliği %14,7 yani 2,8 milyon genç işsiz. Bu veri, genç işsizliğinin genel işsizlik oranı olan %5,9'un yaklaşık iki buçuk katı seviyesinde olduğunu gösteriyor.Türkiye'de ise 12 milyon gencin %15,3'ü işsiz. Bu oranları görmemizde farklı sebepler bulunuyor. Gençler çoğu zaman yeterli iş deneyimine sahip değil, eğitim kurumlarında kazanılan beceriler ile iş gücü piyasasının beklentileri arasında bir uyumsuzluk bulunuyor; bu da okuldan işe geçişi zorlaştırıyor. Bu pencereden baktığımızda kaynağı olan kurumların küresel bazda adım atması gerektiğine ve gençlere fırsat verilmesine gerektiğine inanıyoruz. Gençlere fırsat verildiğinde; yenilik üretir, değer yaratır ve değişime öncülük ederler. Bu inancımız, genç istihdamında fırsat eşitliğini sağlamayı gaye edindiğimiz Esas Sosyal'in açık bir misyonla kurulmasında büyük bir etkiye sahip. Bu misyonu hayata geçirmek için, araştırmalara dayalı, gençleri fırsat eşitliği ile buluşturmayı amaçladığımız sosyal etkisi yüksek çözüm modelleri hayat geçirdik. Bugüne kadar programlarımız etrafından yarattığımız 5 binden fazla paydaştan oluşan ekosistemimizden aldığımız güçle 2.000 gencin hayatına dokunduk. Çözüm modellerimizden biri olan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı'nın mezunu da şu an bu sahnede. Esas Sosyal'in yolculuğunu ve etkisini paylaşırken gençler için anlamlı fırsatlar yaratmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirtmek isterim. Karşılaştığımız zorluklar gerçek olmakla birlikte, aşılması imkânsız değildir. Sivil toplum kuruluşları, fon sağlayıcılar, şirketler ve sosyal yatırımcılar bir araya geldiğinde; gençlerin gelişmesini, topluma katkı sunmasını ve kendi topluluklarında fark yaratmasını mümkün kılan kapılar açabiliriz" dedi. Panelde deneyimlerini paylaşan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 3. Dönem Mezunu Hazal Elif Gollwitzer, kariyerine bir sivil toplum kuruluşunda başlamanın kendisi için önemli bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. İş hayatına sosyal fayda üreten bir yapının içinde adım atmanın, ona sadece mesleki deneyim kazandırmakla kalmadığını; aynı zamanda sorumluluk alma, çözüm üretme ve farklı bakış açıları geliştirme konusunda da önemli katkı sağladığını belirtti.

