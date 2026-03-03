Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

Eski adıyla SAG Ödülleri olarak bilinen 2026 Actor Awards, bu yıl büyük bir sürprize ev sahipliği yaptı. Ryan Coogler imzalı vampir korku destanı Sinners, törenden zaferle ayrılarak iki hafta sonra gerçekleşecek Oscar töreni öncesi tüm tahminleri altüst etti. Gecenin en çok konuşulan anı, En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibini bulmasıyla yaşandı. Sezonun mutlak favorisi olarak gösterilen Timothée Chalamet’yi geride bırakan Michael B. Jordan, ödülü kucaklayarak "rüzgarın yönünü" tamamen kendi lehine çevirdi. Sinners’ın tüm oyuncu grubu, Sinema Filminde Oyuncu Kadrosu Dalında Üstün Performans ödülüne layık görülerek gecenin en prestijli takdirlerinden birini kazandı. Bu zafer, korku türündeki bir yapımın akademi nezdinde ne kadar güçlü bir aday haline geldiğini bir kez daha tescilledi. Gecenin diğer kazananları ise beklentileri boşa çıkarmadı: Hamnet filmindeki büyüleyici performansıyla Jessie Buckley, ödül sezonundaki sarsılmaz hakimiyetini bu törenle de perçinledi. Geçtiğimiz yılın ses getiren korku yapımlarından Weapons'ta sergilediği "camp" tarzındaki ürkütücü ve bir o kadar etkileyici performansıyla Amy Madigan ödüle uzanan isim oldu.

İşte bu yılın Actor Awards kazananlarının tam listesi:

En İyi Oyuncu Kadrosu

KAZANAN: Sinners

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu

KAZANAN: Michael B. Jordan, Sinners

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Jesse Plemons, Bugonia

En İyi Kadın Oyuncu

KAZANAN: Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Emma Stone, Bugonia

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

KAZANAN: Sean Penn, One Battle After Another

Miles Caton, Sinners

Benecio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

KAZANAN: Amy Madigan, Weapons

Odessa A'zion, Marty Supreme

Ariana Granda, Wicked: For Good

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

En İyi Dublör Ekibi - Film

KAZANAN: Mission: Impossible – The Final Reckoning

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

En İyi Drama Dizi Oyuncu Kadrosu

KAZANAN: The Pitt

The Diplomat

Landman

Severance

The White Lotus

En İyi Komedi Dizi Oyuncu Kadrosu

KAZANAN: The Studio

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

En İyi Erkek Oyuncu - Drama

KAZANAN: Noah Wyle, The Pitt

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

En İyi Kadın Oyuncu - Drama

KAZANAN: Keri Russell, The Diplomat

Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

En İyi Erkek Oyuncu - Komedi

KAZANAN: Seth Rogen, The Studio

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, Inside Man

Martin Short, Only Murders in the Building

En İyi Kadın Oyuncu - Komedi

KAZANAN: Catherine O'Hara, The Studio

Kathryn Hahn, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi

KAZANAN: Owen Cooper, Adolescence

Jason Bateman, Black Rabbit

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast In Me

En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi

KAZANAN: Michelle Williams, Dying For Sex

Claire Danes, The Beast In Me

Erin Doherty, Adolescence

Sarah Snook, All Her Fault

Christine Tremarco, Adolescence

En İyi Dublör Ekibi - TV