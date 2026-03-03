Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

Eski adıyla SAG Ödülleri olarak bilinen 2026 Actor Awards, bu yıl büyük bir sürprize ev sahipliği yaptı. Ryan Coogler imzalı vampir korku destanı Sinners, törenden zaferle ayrılarak iki hafta sonra gerçekleşecek Oscar töreni öncesi tüm tahminleri altüst etti. Gecenin en çok konuşulan anı, En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibini bulmasıyla yaşandı. Sezonun mutlak favorisi olarak gösterilen Timothée Chalamet’yi geride bırakan Michael B. Jordan, ödülü kucaklayarak "rüzgarın yönünü" tamamen kendi lehine çevirdi. Sinners’ın tüm oyuncu grubu, Sinema Filminde Oyuncu Kadrosu Dalında Üstün Performans ödülüne layık görülerek gecenin en prestijli takdirlerinden birini kazandı. Bu zafer, korku türündeki bir yapımın akademi nezdinde ne kadar güçlü bir aday haline geldiğini bir kez daha tescilledi. Gecenin diğer kazananları ise beklentileri boşa çıkarmadı: Hamnet filmindeki büyüleyici performansıyla Jessie Buckley, ödül sezonundaki sarsılmaz hakimiyetini bu törenle de perçinledi. Geçtiğimiz yılın ses getiren korku yapımlarından Weapons'ta sergilediği "camp" tarzındaki ürkütücü ve bir o kadar etkileyici performansıyla Amy Madigan ödüle uzanan isim oldu.
İşte bu yılın Actor Awards kazananlarının tam listesi:
En İyi Oyuncu Kadrosu
KAZANAN: Sinners
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
En İyi Erkek Oyuncu
- KAZANAN: Michael B. Jordan, Sinners
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Jesse Plemons, Bugonia
En İyi Kadın Oyuncu
- KAZANAN: Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Emma Stone, Bugonia
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- KAZANAN: Sean Penn, One Battle After Another
- Miles Caton, Sinners
- Benecio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- KAZANAN: Amy Madigan, Weapons
- Odessa A'zion, Marty Supreme
- Ariana Granda, Wicked: For Good
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
En İyi Dublör Ekibi - Film
- KAZANAN: Mission: Impossible – The Final Reckoning
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
En İyi Drama Dizi Oyuncu Kadrosu
- KAZANAN: The Pitt
- The Diplomat
- Landman
- Severance
- The White Lotus
En İyi Komedi Dizi Oyuncu Kadrosu
- KAZANAN: The Studio
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
En İyi Erkek Oyuncu - Drama
- KAZANAN: Noah Wyle, The Pitt
- Sterling K. Brown, Paradise
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Gary Oldman, Slow Horses
En İyi Kadın Oyuncu - Drama
- KAZANAN: Keri Russell, The Diplomat
- Britt Lower, Severance
- Parker Posey, The White Lotus
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
En İyi Erkek Oyuncu - Komedi
- KAZANAN: Seth Rogen, The Studio
- Ike Barinholtz, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Ted Danson, Inside Man
- Martin Short, Only Murders in the Building
En İyi Kadın Oyuncu - Komedi
- KAZANAN: Catherine O'Hara, The Studio
- Kathryn Hahn, The Studio
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Kristen Wiig, Palm Royale
En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi
- KAZANAN: Owen Cooper, Adolescence
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys, The Beast In Me
En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi
- KAZANAN: Michelle Williams, Dying For Sex
- Claire Danes, The Beast In Me
- Erin Doherty, Adolescence
- Sarah Snook, All Her Fault
- Christine Tremarco, Adolescence
En İyi Dublör Ekibi - TV
- KAZANAN: The Last of Us
- Andor
- Landman
- Squid Game
- Stranger Things