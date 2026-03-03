Los Angeles'ta gerçekleşen 32. yıllık Actor Awards (Oyuncu Ödülleri), sinema dünyasını eski adıyla bilinen SAG Ödül töreninde bir araya getirdi.
Giriş: 03 Mart 2026 Salı
MICHAEL B. JORDAN
JESSIE BUCKLEY
KERI RUSSELL
RHEA SEEHORN
JESSIE BUCKLEY
DEMI MOORE
KRISTEN DUNST
KATE HUDSON
TEYENA TAYLOR
GENEL
Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu
Los Angeles'ta gerçekleşen 32. yıllık Actor Awards (Oyuncu Ödülleri), sinema dünyasını eski adıyla bilinen SAG Ödül töreninde bir araya getirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.