Rihanna'ya sürpriz doğum günü

Rapçi ASAP Rocky, 38'inci yaşına giren sevgilisi şarkıcı Rihanna'ya sürpriz bir parti düzenledi.

Giriş: 23 Şubat 2026 Pazartesi

ASAP ROCKY, RIHANNA

RIHANNA

ASAP ROCKY

RIHANNA

RIHANNA

RIHANNA

RIHANNA

Rihanna'ya sürpriz doğum günü

Rapçi ASAP Rocky, 38'inci yaşına giren sevgilisi şarkıcı Rihanna'ya sürpriz bir parti düzenledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Sabancı, markasını St. Moritz’te tanıttı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, lüks kozmetik markası SUZİ X'i St. Moritz’te verdiği davetle tanıttı.
BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Londra'da gerçekleşen BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında Galler Prensesi Kate Middleton, Monica Bellucci ve Emma Stone gibi isimler ise şıklıklarıyla dikkat çekti.
Rihanna'ya sürpriz doğum günü

Rapçi ASAP Rocky, 38'inci yaşına giren sevgilisi şarkıcı Rihanna'ya sürpriz bir parti düzenledi.
Uludağ'da doğum günü kutlaması

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti kızları Ada'nın doğum gününü Uludağ'da kutladı.
Alaton'un Üsküdar gezisi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Üsküdar turunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.