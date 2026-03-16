Jet Set

Akademi'nin şıkları...

Oscar (Akademi) Ödül töreninde kırmızı halıdan geçen dünyaca ünlü isimlerin şıklıkları göz kamaştırdı.

Giriş: 16 Mart 2026 Pazartesi 09:54 Güncelleme: 16 Mart 2026 Pazartesi 10:23
Birbirinden güzel ünlü isimlerin her yıl katıldığı Oscar Ödülleri, yine tüm dünyayı ekranlara kilitledi. Dünyaca ünlü yıldızların en farklı ve dikkat çekici kıyafetleriyle katıldığı gecede Gecenin "En İyi Kadın Oyuncu" kazananı, omuzları açıkta bırakan kırmızı ve pembe tonlarında bir Chanel tasarımı tercih etti. Bu görünümüyle zarafetin simgesi Grace Kelly’ye modern bir selam gönderdi. Renk seçimi riskli olsa da gecenin en "kazanan" stiliydi. 63 yaşında olmasına rağmen gecenin en enerjik görünümlerinden birindeydi. Zümrüt yeşili, yukarı doğru yükselen dramatik tüylerle süslenmiş Gucci elbisesi tam bir sanat eseri gibiydi. "Kuş gibi hafif ama keskin" bir stil sergiledi. Emma Stone, bu yıl da Louis Vuitton ile iş birliğini bozmadı. Sade ama güçlü, 90'lar esintili ve vücut hatlarını mükemmel vurgulayan bir tasarım tercih ederek "çabasız şıklık" dersi verdi. 2026 Oscarları, pandemiden sonraki o "aşırı abartılı" dönemden çıkıp, daha sofistike, kumaş işçiliğinin ve detayların (özellikle tüy ve el nakışları) konuştuğu bir yıla evrilmiş gibi görünüyor.

