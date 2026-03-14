"Bütün yangınlarımdan antidepresansız geçtim"

İş dünyasına ilham veren ve kadınların ekonomik bağımsızlığı için mücadele eden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, iş hayatındaki eşitlik mücadelesinden kişisel dönemeçlerine kadar samimi bir portre çizdi.

Giriş: 14 Mart 2026 Cumartesi 09:26 Güncelleme: 14 Mart 2026 Cumartesi 09:27
İş dünyasının ilham veren isimlerinden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirdiği yoğun söyleşi trafiğinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıllardır kadınların ekonomik bağımsızlığı için mücadele eden Alaton, kadınlara "finansal özgürlük" çağrısında bulunurken, iş hayatındaki eşitlik mücadelesinden kişisel dönemeçlerine kadar samimi bir portre çizdi.

"Kadın İçin Çalışmak Lüks Değil, İhtiyaçtır"

Alaton, söyleşilerde neden tercih edildiği sorusuna net bir yanıt veriyor: "40 senedir aynı şeyi söylüyorum: Ekonomik bağımsızlık." Kadını dik tutacak yegane gücün finansal özgürlük olduğunu vurgulayan iş insanı, çalışmanın sadece bir gelir kapısı değil, kendini gerçekleştirme aracı olduğunu belirtiyor. Aktif iş hayatında olmayan kadınlar için üzüntü duyduğunu ifade eden Alaton, bu farkındalığın toplumun her kesimine yayılması gerektiğini savunuyor. Kendi iç dünyasına dair samimi itiraflarda bulunan Leyla Alaton, "güçlü kadın" imajının ardındaki kırılganlıkları da saklamıyor. İnsanlara çabuk güvenmesinin kendisini kırılgan yapabildiğini söyleyen Alaton, hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıktığını şu sözlerle özetliyor: "Hayatımda hiç antidepresan kullanmadım. Bütün yangınlarımdan onlarsız geçtim." İş hayatına veda etmeyi asla düşünmediğini belirten Alaton, yaş almanın getirdiği cömertlik ve bilgi birikimini daha fazla kadına aktarmak istediğini söylüyor. Türkiye’yi temsil etmeye ve konferanslarda konuşmaya devam edeceğini belirten iş insanı için gelecek vizyonu oldukça net: "Limit gökyüzü, yapılacak çok şey var."

