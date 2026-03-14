Velidedeoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Birçok markanın reklam filmine ve uluslararası sinema projesine imza atan Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Alinur Velidedeoğlu’nun cenaze töreni Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Velidedeoğlu’nun vefatı, sanat ve iş dünyasında derin üzüntü yarattı. Cefi Kamhi, Celal Çapa, Derin Mermerci, Ralf Tezman, Özcan Tahincioğlu gibi çok sayıda isim katılarak acılı aileye başsağlığı diledi. Modern reklam dilinin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olan sanatçı, kariyeri boyunca yönetmenliğin yanı sıra besteci ve yapımcı kimliğiyle de pek çok iz bırakan projeye imza attı. Hukuk dünyasının önemli isimlerinden Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olan Alinur Velidedeoğlu, özellikle 1990’lı yıllardaki çalışmalarıyla reklam sektöründe kendine özgü bir ekol oluşturdu. Reklamcılıktaki başarısını uluslararası sinema projelerine de taşıyan Velidedeoğlu; "The Ottoman Lieutenant" (2017), "Harvard Man" (2001) ve "Black & White" (1999) gibi yapımların yapımcılığını üstlenerek Türk sinemasını küresel ölçekte temsil etti.

Onur AYDIN