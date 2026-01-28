Paris'te moda rüzgarı...

Moda haftalarının heyecanla beklenen dönemi, 2026 Paris Haute Couture Haftası başladı.

Giriş: 28 Ocak 2026 Çarşamba

DUA LIPA

NICOLE KIDMAN

PENELOPE CRUZ

SARAH MARGARET QUALLEY

DUA LIPA

PENELOPE CRUZ, DUA LIPA, ASAP ROCKY

PENELOPE CRUZ, DUA LIPA

Paris'te moda rüzgarı...

Moda haftalarının heyecanla beklenen dönemi, 2026 Paris Haute Couture Haftası başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Beckham'a Sanat ve Edebiyat Nişanı...

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, moda dünyasına sunduğu katkılar nedeniyle Fransa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan Sanat ve Edebiyat Nişanı (Ordre des Arts et des Lettres) ile onurlandırıldı.

Paris'te moda rüzgarı...

Moda haftalarının heyecanla beklenen dönemi, 2026 Paris Haute Couture Haftası başladı.
Kamhi'ye kız kıza kutlama...

Yasemin Kamhi, yeni yaşını kızı Melda Kosif, torunları Mayla ve Melina ile birlikte kutladı.
Gözde çift Paris Moda Haftası'nda

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve ASAP Rocky, Paris'te düzenlenen moda haftasına katıldı.
Ergene'den 2016 paylaşımı...

Yasemin Ergene, sosyal medyada hesabından akım haline gelen on yıl önceki fotoğraflarını paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.