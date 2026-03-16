Şehit çocukları için buluştular

Giriş: 16 Mart 2026 Pazartesi 10:21 Güncelleme: 16 Mart 2026 Pazartesi 10:21
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği, şehit aileleri ve sanatçıları bir araya getirdi. İftar yemeğine yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ve dernek başkanı Meltem Kaya’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği, önceki akşam Wow İstanbul Hotel Yeşilköy’de gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen şehit aileleri ve yakınlarının ağırlandığı iftar yemeğine; eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, sanatçılar İsmail Ege Şaşmaz, Aleyna Kalaycıoğlu, Wilma Elles, Sinan Güleryüz, Çetin Altay, iş insanları Burak Yakın, Bilge Kuru, Burcu Hattat, Hakan Kılıç gibi siyaset, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimler katıldı. Cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de iftara katılarak şehit aileleriyle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan gecede, şehitlerin aziz ruhu için saygı duruşunda bulunulup istiklal Marşı okundu. Program semazenlerin gösterisiyle devam etti. Dernek başkanı Meltem Kaya, geceye katılarak katkıda bulunanlara plaket takdiminde bulundu.

Nazif Şahin KARPUZ

