Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, eşi Jay-Z ile birlikte seyirci olarak katıldığı F1 Las Vegas Grand Prix'i öncesinde, yarış otomobilinde yardımcı pilot koltuğuna oturdu.
Giriş: 24 Kasım 2025 Pazartesi
BEYONCE-JAY-Z
BEYONCE-JAY-Z
BEYONCE-JAY-Z, LEWIS HAMILTON
BEYONCE-JAY-Z
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
Beyonce ve Jay-Z F1 yarışında
