Governors Ödülleri sahiplerini buldu

Sinemanın usta isimleri 16. Governors Ödülleri'nin sahibi olurken davetliler etkileyici kırmızı halı görünümleriyle öne çıktılar.

Giriş: 18 Kasım 2025 Salı
Hollywood, yılın en prestijli buluşmalarından biri için yeniden bir araya geldi. 16. Governors Awards, hem sinema dünyasının duayenlerine saygı duruşunda bulunulan hem de yıldızların ışıltılı halleriyle hafızalara kazındığı bir gece olarak öne çıktı. 63 yaşındaki Cruise, bu hafta sonu Governors Ödülleri’nde Onursal Oscar'ı aldı. Ödülünü ise Oscar’lı yönetmen Alejandro Gonzales Inarritu takdim etti. Öncü yapım tasarımcılarından Wynn Thomas (Do The Right Thing, Malcolm X, A Beautiful Mind) ve koreograf ve aktris Debbie Allen (Fame, Ragtime, Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling) da Akademi Yönetim Kurulu tarafından kariyerleri için onurlandırılmak üzere seçildiler. Los Angeles'taki Ray Dolby Balo Salonu'nda düzenlenen törende Dolly Parton da yaşamı boyunca yaptığı hayırseverlik faaliyetlerinden dolayı onurlandırıldı.

Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Mekanlar Boğaz'da seçkin lezzetler

Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim...
Magazin Hattı Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Tokyo seyahatlerinden paylaştığı romantik karelerle birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yaptılar.
Davetler Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Derneği'nin dilek kahramanları, dileklerin umuda dönüştüğü yeni yıl buluşmasında bir araya geldi.
Jet Set Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.
Güncel Abu Dabi'de hem iş hem spor...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, iş için gittiği Abu Dabi'de spor yaptığı anları paylaştı.
Davetler Açılışı partiyle kutladılar

Genç iş insanı Can Hakko, yeni açılan mağazalarını ailesi ve dostlarıyla kutladı.

Caddeler 'Her şey yolunda'

14 yıldır evli olduğu iş İnsanı İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor çıkışı objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona davet

Ünlü hanımlar Nişantaşı'nda yapılan koleksiyonun tanıtımında bir araya geldiler.

