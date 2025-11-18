Governors Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood, yılın en prestijli buluşmalarından biri için yeniden bir araya geldi. 16. Governors Awards, hem sinema dünyasının duayenlerine saygı duruşunda bulunulan hem de yıldızların ışıltılı halleriyle hafızalara kazındığı bir gece olarak öne çıktı. 63 yaşındaki Cruise, bu hafta sonu Governors Ödülleri’nde Onursal Oscar'ı aldı. Ödülünü ise Oscar’lı yönetmen Alejandro Gonzales Inarritu takdim etti. Öncü yapım tasarımcılarından Wynn Thomas (Do The Right Thing, Malcolm X, A Beautiful Mind) ve koreograf ve aktris Debbie Allen (Fame, Ragtime, Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling) da Akademi Yönetim Kurulu tarafından kariyerleri için onurlandırılmak üzere seçildiler. Los Angeles'taki Ray Dolby Balo Salonu'nda düzenlenen törende Dolly Parton da yaşamı boyunca yaptığı hayırseverlik faaliyetlerinden dolayı onurlandırıldı.