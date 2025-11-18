ÇABA Derneği iyilik için buluştu

Etiler’in gözde mekânlarından Scarpetta, özel bir davete ev sahipliği yaptı. ÇABA Derneği yararına düzenlenen gecede, Tai Tayfun’un enerjik sahne performansı konuklara müzik dolu, keyifli anlar yaşattı. Scarpetta ile ÇABA Derneği’nin iş birliği çerçevesinde gerçekleşen davet, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini aynı sofrada buluşturdu. ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Zehebi ve Başkan Yardımcısı Şenay Abacı Turgut’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede iyilik, dayanışma ve sosyal sorumluluk vurgusu ön plandaydı. Tai Tayfun’un ritmi yüksek, dinamik performansının renk kattığı davete seçkin isimler katılarak ışıltı kattı.