25. yıla özel davet...

Cemiyet hayatının tanınmış ailelerinden Sabancılar, dün akşam düzenlenen gala gecesinde yerlerini aldılar. Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan Esas Holding'in 25. yılı Four Seasons Otel'deki özel davetle kutlayan Sabancı Ailesi birlikte hoş bir akşam geçirdiler. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Kamışlı gecede aileleri ve dostlarıyla yakından iilgilendi. Geceye Aslıhan-Demir Sabancı, Özcan Sabancı, Arzu Sabancı ve Hayırlı Sabancı gibi çok sayıda isim katıldı. Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Emine Sabancı Kamışlı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle holdingde sorumluluk aldılar.