Giriş: 18 Kasım 2025 Salı
Gala Modern için geri sayım başladı

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, 13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı sanat ve iş dünyasını yine bir araya getirecek. Rolex’in İstanbul Temsilcisi Rhodium ve Sanlorenzo Türkiye Temsilcisi Trio Deniz’in eş sponsor olarak destek verdiği Gala Modern 2025’in sunuculuğunu başarılı oyuncu Salih Bademci üçüncü kez üstlenecek. Maya Portakal Bitargil yönetiminde gerçekleştirilen Gala Modern Destek Yarışı’na, Rasim Aksan, Erol Akyavaş, Semiha Berksoy, Ali Kazma, Azade Köker, Renée Levi, İrfan Önürmen, Güneş Terkol, Antonis Donef, Thilo Heinzmann ve Danh Vo bağışladıkları yapıtlarla katkı sunuyor. Ayrıca, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın özel üretimleri de geceye renk katacak. Gala Modern 2025’te, Zeynep Özyılmazel’in yanı sıra konukları Ece Dağıstan ve Mert Fırat, davetlilere müzik dolu anlar yaşatacak. Scorpios sponsorluğunda gerçekleştirilecek Party Modern’de ise Arkadyan grubu enerjik performansıyla geceyi sonlandıracak. Gala Modern, İstanbul Modern Kültür Elçileri’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor. Kültür Elçileri arasında Banu Çarmıklı, Banu İpeker, Cem Hakko, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Esra Özsüer, Maya Portakal Bitargil, Melkan Gürsel, Okşan Atilla Sanön, Oya Eczacıbaşı, Rana Erkan Tabanca, Suzan Sabancı ve Şeli Elvaşvili yer alıyor.

