Şarkıcı Katy Perry ile dolu dizgin aşk yaşayan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eski eşi Sophie Trudeau, sessizliğini bozdu.
Giriş: 20 Kasım 2025 Perşembe
JUSTIN TRUDEAU, SOPHIE TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY
Eski eş sessizliğini bozdu
Şarkıcı Katy Perry ile dolu dizgin aşk yaşayan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eski eşi Sophie Trudeau, sessizliğini bozdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.