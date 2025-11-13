Aşlarını ilan ettiler

Jet Set

Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren ünlü oyuncu Jessica Alba, yazdan bu yana adının anıldığı Danny Ramirez ile aşkını resmen duyurdu.

Jessica Alba ve Danny Ramirez, aşklarını resmen ilan etti. 33 yaşındaki 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' oyuncusu Ramirez, Instagram'da, 2025 Baby2Baby Gala adlı bağış etkinliğinden bazı fotoğraflar paylaştı. Bu fotoğraflar arasında 44 yaşındaki sevgilisi, ünlü oyuncu Jessica Alba ile çekilmiş neşeli kareler de yer alıyordu. Jessica Alba da paylaştığı gala fotoğrafları arasında sevgilisi Danny Ramirez ile olanlara da yer verdi. İkili, ilk kez sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaşmış oldu. Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren Jessica Alba'nın Danny Ramirez ile aşk söylentileri geçtiğimiz yaz aylarında çıktı. Çift, ağustos ayında birlikte görüntülenince, iddiaların gerçekliği kanıtlandı. 2008 yılında Cash Warren ile dünyaevine giren ve üç çocuğu olan Jessica Alba, Şubat 2025'te eşine boşanma davası açtı. Oyuncu, "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadeleriyle ayrıldıklarını açıklamıştı.

