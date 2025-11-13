Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren ünlü oyuncu Jessica Alba, yazdan bu yana adının anıldığı Danny Ramirez ile aşkını resmen duyurdu.
Giriş: 13 Kasım 2025 Perşembe
JESSICA ALBA, DANNY RAMIREZ
JESSICA ALBA, DANNY RAMIREZ
JESSICA ALBA, DANNY RAMIREZ
JESSICA ALBA
JESSICA ALBA
JESSICA ALBA
JESSICA ALBA
JESSICA ALBA
JESSICA ALBA
Aşlarını ilan ettiler
Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren ünlü oyuncu Jessica Alba, yazdan bu yana adının anıldığı Danny Ramirez ile aşkını resmen duyurdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.