Gizlice evlendiler...

Hollywood’un en popüler çifti Zendaya ve Tom Holland’ın, sürpriz bir kararla hayatlarını birleştirdiği öğrenildi.

Giriş: 02 Mart 2026 Pazartesi 09:57 Güncelleme: 02 Mart 2026 Pazartesi 09:58
Sinema dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çifti Zendaya ve Tom Holland, bir süredir kulislerde konuşulan "gizli nikah" iddialarına son noktayı koyarak dünyaevine girdi. 2016 yılında Spider-Man: Homecoming filminin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. İlişkilerini genellikle kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çiftin aşkı, ilk kez 2021 yılında belgelenmişti. Son dönemde hayranlarının radarına takılan en önemli detay ise Zendaya’nın parmağındaki değişim oldu. Ünlü oyuncunun, gösterişli nişan yüzüğünü çıkarıp yerine sade bir altın alyans takması, "Evlendiler mi?" sorularını beraberinde getirmişti. Geçtiğimiz yıl Altın Küre Ödül Töreni’nde nişanlandıkları doğrulanan çiftin düğün tarihi büyük bir merak konusuydu. Büyük haberi, çiftin en yakın dostlarından ve Zendaya’nın uzun süredir stilisti olan Law Roach verdi. Actor Awards kırmızı halısında Access Hollywood muhabirinin sorularını yanıtlayan Roach, "Düğün çoktan gerçekleşti. Siz kaçırdınız." diyerek bombayı patlattı. Muhabirin şaşkınlıkla "Bu gerçek mi?" sorusu üzerine ise gülerek, "Tamamen gerçek." yanıtını verdi. Uzun süredir devam eden mutlu beraberliklerini resmiyete döken ünlü çiftin, sonunda kesin olarak evlendiği öğrenildi.

Zendaya Tom Holland Hollywood

