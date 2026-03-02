"Korktuk ama her şey yolunda"

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi. İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düştü. 2014'te evlenen Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti, çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimi için geçtiğimiz yıl Dubai’ye yerleşmişti. Neslişah Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi" açıklamasını yaptı.

Onur AYDIN