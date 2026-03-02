Güncel

"Korktuk ama her şey yolunda"

Ailesiyle birlikte yaşamını Dubai'de sürdüren Neslişah Alkoçlar, İran'ın saldırılarının ardından açıklama yaparak "Korktuk ama şu anda her şey yolunda" dedi.

Giriş: 02 Mart 2026 Pazartesi 14:23 Güncelleme: 02 Mart 2026 Pazartesi 15:10
"Korktuk ama her şey yolunda"

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi. İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düştü. 2014'te evlenen Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti, çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimi için geçtiğimiz yıl Dubai’ye yerleşmişti. Neslişah Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi" açıklamasını yaptı.

Onur AYDIN

neslişah alkoçlar iran Dubai

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel "Korktuk ama her şey yolunda"

Ailesiyle birlikte yaşamını Dubai'de sürdüren Neslişah Alkoçlar, İran'ın saldırılarının ardından açıklama yaparak "Korktuk ama şu anda her şey yolunda" dedi.
Caddeler Sanat danışmanıyla Bebek'te...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, hafta sonu Bebek’te sanat danışmanı arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Caddeler Eşiyle caddeye çıktı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın geçtiğimiz yıl evlenen kızı Lal Saran, düğünden sonra ilk kez eşi Tolga İrdem ile Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Ayaydın'a şık kutlama

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'ın doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.
Jet Set Gizlice evlendiler...

Hollywood’un en popüler çifti Zendaya ve Tom Holland’ın, sürpriz bir kararla hayatlarını birleştirdiği öğrenildi.

Güncel Sofrada yaratıcı dostluk...

Tasarım dünyasının özgün ismi Anim, markanın da uzun süredir dostu olan Can Hakko ile keyifli bir iş birliğine imza attı.
Güncel Gate 27’de bilim ve sanat buluşması...

Gate 27’nin kurucusu Melisa Sabancı Tapan, platformun misafir sanatçı programının başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Güncel Sabancı: "Okuduğum en etkileyici aşk hikayesi"

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Klinik Psikolog Pınar Sabancı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kült eseri üzerine yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Jet Set Gomez'den eşine destek

Sosyal medyada "hijyen" ve "nezaket" tartışmaları başlatan Benny Blanco’ya hayranları öfke kusarken eşi Selena Gomez, görüntülere rağmen eşine olan aşkının her gün daha da büyüdüğünü söyleyerek tartışmalara noktayı koydu.
Güncel Sabancı'ya erkek torun geliyor

Hacı - Nazlı Sabancı çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Henüz 3 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, erkek bebek bekliyor
Magazin Hattı Çocuk hakları, lezzet ve müzik aynı masada buluştu

KidZania İstanbul, 12’nci yılını unutulmaz bir deneyim gecesiyle kutladı. 4 Şubat akşamı düzenlenen özel davet, klasik bir yıl dönümü etkinliğinden çok daha fazlasını sunarak iş dünyasının seçkin isimlerini gastronomi, müzik ve çocuk haklarının buluştuğu sıra dışı bir yolculuğa çıkardı.

Güncel Bebek ziyaretçileri...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hareketli güne caddede başladılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.