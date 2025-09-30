Bebek'te özel açılış...

Güncel

Giriş: 30 Eylül 2025 Salı
Bebek'te spor sanat ve modayı bir araya getiren Mad Enough açılışı insanların hem bedensel hem duygusal ve zihinsel olarak rahat olabilecekleri, ilham alabileceği bir alan oluşturdu. Nilsu Eriş, Ercan Çimenay ve Sinem-Bülent Eriş'in ev sahipliğinde gerçekleşen davette Eriş Ailesi misafirlerle yakından ilgilendiler. Bebek'te düzenlenen özel davete Beyza Uyanoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Pervin Ersoy gibi ünlü isimler katıldı. Mad Enough hareket studyolarında; yoga ve dans terapisi, nefes çalışmaları, psikoloji konuşmaları ve farkındalık workshopları, sanat galerisi ve atölyeler, paylaşım grupları ve kadim öğretilerle katılımcılara geniş bir içerik sunuyor. Kulübün tüm gelirleri ise, mental zorluklarla mücadele eden dezavantajlı aileler yararına bağışlanacak.

Onur AYDIN

