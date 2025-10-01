Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman ile müzisyen Keith Urban'ın 19 yıllık evliliğinin bittiği iddia edildi. Taraflar sessizliğini korurken, çiftin yaz başından bu yana ayrı evlerde yaşadığı konuşuluyor.
01 Ekim 2025
19 yıllık evlilik bitiyor
Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman ile müzisyen Keith Urban'ın 19 yıllık evliliğinin bittiği iddia edildi. Taraflar sessizliğini korurken, çiftin yaz başından bu yana ayrı evlerde yaşadığı konuşuluyor.
