19 yıllık evlilik bitiyor

Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman ile müzisyen Keith Urban'ın 19 yıllık evliliğinin bittiği iddia edildi. Taraflar sessizliğini korurken, çiftin yaz başından bu yana ayrı evlerde yaşadığı konuşuluyor.

Giriş: 01 Ekim 2025 Çarşamba

