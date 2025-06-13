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Ünlü tenisçi Aryna aşk tatilinde

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, girişimci sevgilisi Georgios Frangulis ile Mikonos'ta aşk tatiline çıktı.

Giriş: 13 Haziran 2025 Cuma
Ünlü tenisçi Aryna aşk tatilinde

Belaruslu Aryna Sabalenka, geçtiğimiz hafta Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'un tek kadınlar finalinde, Coco Gauff'a 2 - 1 yenilerek şampiyonluğu kaçırsa da 'Dünyanın 1 Numarası' ünvanını elinde tutmayı başardı. 27 yaşındaki tenisçi, iş adamı ve aynı zamanda motor sporları yarışçısı sevgilisi Georgios Frangulis ile Yunanistan'ın Mikonos adasında aşk tatili yapıyor. Aryna Sabalenka, Brezilyalı sevgilisiyle denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Çift, denizde başlayan romantizme plajda da devam etti. Aryna Sabalenka ile Georgios Frangulis'in ilişkileri geçtiğimiz yıl başladı. Frangulis, ilişkileri boyunca sevgilisinin istikrarlı bir destekçisi olduğunu Sabalenk'nın maçlarında kaçırmamasıyla gözler önüne seriyor. Aryna Sabalenka, Georgios Frangulis'in, en büyük" destekçisi olduğunu söyleyerek; "Onun yanımda olmasından gerçekten mutlu oluyorum. Her zaman beni neşelendiriyor. Zor dönemlerimde hep yanımdaydı” dedi.

Georgios Frangulis Aryna Sabalenka Mikonos

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