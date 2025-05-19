Jet Set

Cannes'da kuş sürprizi...

Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'ın başrolleri paylaştığı 'Die, My Love' filminin Cannes Film Festivali galasında devasa 'kuş' sürprizi...

Giriş: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Cannes'da kuş sürprizi...

Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı 'Die, My Love' filminin Cannes Film Festivali gösteriminde kırmızı halıdaki kuş kostümlü kişi büyük ilgi gördü. 9 dakika boyunca ayakta alkışlanan filmin gösterimi öncesinde, kırmızı halı geçidi çok renkli geçti. Dev bir akbaba kostümüyle bir adam kırmızı halıda yürüdü. Kostümlü adam, festival katılımcılarının meraklı bakışlarının odağı oldu. Cannes Film Festivali organizatörleri, kuş kostümü giyen kişinin, 'Cannes Klasikleri' bölümünde prömiyeri yapılan Raphael Quenard imzalı 'I Love Peru' belgeselindeki bir karakter olduğunu söyledi. Öte yandan prömiyeri yapılan 'Die, My Love', Jennifer Lawrence'ın 2023 tarihli 'No Hard Feelings' filminden sonraki ilk projesi olma özelliği taşıyor. Lawrence, 2013 yılında rol aldığı 'Silver Linings Playbook' filmiyle Oscar kazandı.

robert pattinson Jennifer Lawrence Die, My Love Cannes

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Londra'da nikah, Bodrum'da düğün

Simi – Hasan Arat çiftinin kızları Zeynep ile Sara - David Hershman çiftinin oğulları Jack, Londra’da kıyılmış olan nikâhı Bodrum'da aile içi törenle taçlandırdılar.
Güncel Seyahat rotaları Avrupa...

Yurt dışı seyahat rotası olarak Avrupa'yı seçen ünlü isimler tatilin tadını çıkarıyor
Güncel Venedik'te sanat turu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sanatçı Ahmet Güneştekin'le Venedik'te bir araya geldi.
Jet Set Cannes'da kuş sürprizi...

Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'ın başrolleri paylaştığı 'Die, My Love' filminin Cannes Film Festivali galasında devasa 'kuş' sürprizi...

Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya gençlerine armağan ettiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Güncel Boyner'den güçlü kadınlara destek!

İş insanı Ümit Boyner, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte başlatılan She LAB platformunda konuşmacı olarak genç kadınlara destek oldu.
Güncel Abdi İbrahim Vakfı'na uluslararası ödül

Abdi İbrahim Vakfı, kanser tedavisi gören çocuklar için hayata geçirdiği “İyilik Evi” projesiyle, Hermes Creative Awards’da “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Altın Ödül almaya hak kazandı.

Güncel Koç'un Kapadokya gezisi...

İş insanı Caroline Koç, arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya'yı turladı.
Güncel Zorlular Türkiye turunda...

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye turuna çıktı.
Magazin Hattı “Dualite” sergisi...

Bağımsız sanatçılara alan açma ve destekleme misyonuyla ön plana çıkan Loft Art, “Dualite” isimli grup sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

Güncel Yasemin bebek 1 yaşında...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, eşi Gökhan Kokuludağ kızları Yasemin'in 1. yaşını ailece bir arada kutladı.
Güncel Boyner bebek bekliyor...

Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin ikiz kızlarından Ayşe Boyner, modacı Hakan Yıldırım’ın defilesine karnı burnunda katıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.